Borsa İstanbul'da işlem gören 6 hisse senedinin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidildi. Aralarında Petkim, Batıçim ve İnfo Yatırım'ın da bulunduğu hisseler için belirlenen yeni oranlar, 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

BORSA İSTANBUL'DA 6 HİSSENİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞİYOR

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan duyuruya göre 6 şirketin endeks hesaplamalarında dikkate alınan fiili dolaşımdaki pay oranları güncellendi.

Söz konusu düzenleme kapsamında Bilici Yatırım, Batıçim Çimento, İnfo Yatırım, Katılımevim, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve Petkim hisseleri yer aldı.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞEN HİSSELER

4 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni oranlar şöyle;

Hisse Kodu Şirket Adı Fiili Dolaşım Oranı (%) Geçerlilik Tarihi BLCYT Bilici Yatırım 32 04.11.2026 BTCIM Batıçim Çimento 26 04.11.2026 INFO İnfo Yatırım 48 04.11.2026 KTLEV Katılımevim 30 04.11.2026 OSTIM Ostim Endüstriyel Yatırımlar 85 04.11.2026 PETKM Petkim 48 04.11.2026

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI DEĞİŞİKLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO), bir şirketin sermayesinin piyasada fiilen dolaşımda kabul edilen bölümünü ifade ediyor.

Borsa İstanbul, pay endekslerini hesaplarken şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarını dikkate alıyor.

Bu oranlarda yapılan değişiklikler, hisselerin piyasa değeri ağırlıklı endekslerdeki ağırlıklarını etkileyebiliyor.

Ancak fiili dolaşım oranının güncellenmesi, tek başına hisse fiyatının yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmiyor.

Açıklanan yeni oranlar 4 Kasım 2026 tarihinden itibaren endeks hesaplamalarında kullanılacak.