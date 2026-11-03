Sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturmasının sürdüğü dönemde Takasbank yönetiminde görev değişikliğine gidildi. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine Gökhan Elibol vekaleten atandı. Karar, 2 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alındı.

TAKASBANK'IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ GÖKHAN ELİBOL OLDU

Takasbank Yönetim Kurulu, 2 Kasım 2026 tarihli toplantısında Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine ilişkin atama kararı aldı.

Alınan karar doğrultusunda, bankanın Piyasalar ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Elibol, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak vekaleten görevlendirildi.

Elibol, daha önce Nisan 2019-Mart 2021 döneminde de Takasbank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini vekaleten yürütmüştü.

FON SORUŞTURMASINDA YUNUS ARINCI HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

Takasbank'taki görev değişimi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının devam ettiği dönemde gerçekleşti.

Soruşturma kapsamında Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, 1 Kasım'da şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Arıncı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.

Arıncı'nın görevinden istifa ettiği yönünde haberler yayımlanmış, ancak istifaya ilişkin Takasbank tarafından resmi bir doğrulama yapılmamıştı.

GÖKHAN ELİBOL KİMDİR?

1983 yılında Erzincan'da doğan Gökhan Elibol, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Avukatlık ve arabuluculuk ruhsatlarına sahip olan Elibol, meslek hayatına Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi müfettişi olarak başladı.

Daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) bankalar yeminli murakıbı olarak görev yaptı.

BDDK'da yaklaşık 10 yıl boyunca bankacılık sektöründe risk yönetimi, mali bünye ve finansal denetim alanlarında çalıştı.

2016 yılında Takasbank'ta Piyasalar ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Elibol, Altın Transfer Sistemi, Çek Takas Sistemi, Swap Piyasası ve BISTECH gibi projelerde görev aldı.

Elibol, 2 Kasım 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yeniden vekaleten Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu.