Türkiye sanayisinin öncü isimlerinden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberinin ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Zorlu Grubu şirketlerinin hisselerinde sert alımlar yaşandı. Vestel Elektronik (VESTL), Vestel Beyaz Eşya (VESBE) ve Zorlu Enerji (ZOREN) payları açılışla birlikte tavan fiyatlara kilitlendi.

ZORLU HİSSELERİNDE TAVAN FİYATLAR

Grup hisselerinde açılış, en yüksek ve en düşük seviyelerin doğrudan tavan fiyat bandında eşitlendiği görüldü.

Hisse Kodu Son Fiyat Günlük Değişim İşlem Hacmi VESTL 12,270 TL +%9,95 10,53 Milyon TL VESBE 3,200 TL +%9,97 3,31 Milyon TL ZOREN 1,220 TL +%9,91 17,45 Milyon TL

Özellikle BIST 100 endeksinde işlem gören ZOREN ve VESTL, endeksi yukarı taşıyan iki kritik tavan hisse olarak günün ilk yarısına damga vurdu.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA İLK SIRALAR

Saat 11:10 itibarıyla tavan seviyelerdeki emir dağılımlarında aracı kurum bazında yoğunlaşmalar dikkat çekti:

Vestel Elektronik (VESTL): İlk 5 kurumun net alımı 839.643 lot olarak gerçekleşirken, tavan alımlarının %48,19'unu A1 Capital (404.646 lot), %36,24'ünü Ahlatcı Yatırım (304.252 lot) ve %15,57'sini Şeker Yatırım (130.745 lot) oluşturdu (Tümü 12,270 TL maliyetle).

Vestel Beyaz Eşya (VESBE): İlk 5 kurumun net alımı 1.012.773 lota ulaştı. Alımlarda Meksa Yatırım %59,15 (599.070 lot) payla başı çekerken, Bank of America Yatırım Bank %20,29 (205.481 lot), Osmanlı Yatırım %9,82 (99.465 lot) ve Ahlatcı Yatırım %9,29 (94.070 lot) ile sırada yer aldı (Tümü 3,200 TL maliyetle).

Zorlu Enerji (ZOREN): Hissede ilk 5 kurumun net alım miktarı 13.129.134 lot oldu. Yatırım Finansman %49,31 pay ve 6.579.875 lot ile alımların neredeyse yarısını tek başına üstlendi. Yatırım Finansman'ı %15,08 payla Deniz Yatırım (2.012.200 lot), %14,43 payla Ata Yatırım (1.926.123 lot) ve %12,19 payla Şeker Yatırım (1.626.147 lot) izledi.

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