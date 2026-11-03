Borsa İstanbul'da genel yabancı payındaki toparlanma dikkat çekerken; günlük bazda girişlerin yoğunlaştığı hisselerin yanı sıra yabancı yatırımcının istikrarlı bir şekilde pozisyon artırdığı veya çıkış yaptığı şirketler netleşti.
Borsa İstanbul genelindeki toplam yabancı payı günlük bazda 0,6 puanlık artış kaydederek yüzde 38,59 seviyesine ulaştı.
Günün öne çıkan verilerinde, bazı şirketlerde yabancı takas oranlarında sert sıçramalar kaydedilirken bazılarında belirgin çıkışlar görüldü.
Yabancı Girişinin En Çok Arttığı Hisseler:
PRZMA: +2,01 bps
MANAS: +1,77 bps
ANELE: +1,61 bps
Yabancı Payının En Fazla Gerilediği Hisseler:
EMPAE: -2,60 bps
SARAE: -2,32 bps
KAPLM: -2,15 bps
YABANCILARIN KESİNTİSİZ ALDIĞI VE SATTIĞI HİSSELER
Yatırımcı eğilimlerini daha net ortaya koyan çok günlük takas trendlerinde ise bazı şirketler istikrarlı hareketleriyle öne çıkıyor.
|Hisse Kodu
|Trend Yönü
|Kesintisiz Süre
|RYGYO
|Sürekli Artış
|7 gündür artıyor
|ISYAT
|Sürekli Artış
|5 gündür artıyor
|GLYHO
|Sürekli Artış
|5 gündür artıyor
|AKSGY
|Sürekli Artış
|4 gündür artıyor
|ASELS
|Sürekli Artış
|3 gündür artıyor
|IDGYO
|Sürekli Düşüş
|4 gündür geriliyor
|BERA
|Sürekli Düşüş
|3 gündür geriliyor
|AKSUE
|Sürekli Düşüş
|2 gündür geriliyor
|BIGCH
|Sürekli Düşüş
|2 gündür geriliyor
|BINBN
|Sürekli Düşüş
|2 gündür geriliyor
Özellikle gayrimenkul ve yatırım ortaklığı hisselerinde yabancı ilgisinin birden fazla güne yayıldığı görülürken, savunma sanayii temsilcisi ASELS'te de 3 günlük kesintisiz alım serisi dikkat çekti.
Öte yandan IDGYO ve BERA tarafında yabancı yatırımcının satış baskısını sürdürdüğü tablolara yansıdı.
Kaynak: İş Yatırım
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