Borsa İstanbul genelindeki toplam yabancı payı günlük bazda 0,6 puanlık artış kaydederek yüzde 38,59 seviyesine ulaştı.

Günün öne çıkan verilerinde, bazı şirketlerde yabancı takas oranlarında sert sıçramalar kaydedilirken bazılarında belirgin çıkışlar görüldü.

Yabancı Girişinin En Çok Arttığı Hisseler:

PRZMA: +2,01 bps

MANAS: +1,77 bps

ANELE: +1,61 bps

Yabancı Payının En Fazla Gerilediği Hisseler:

EMPAE: -2,60 bps

SARAE: -2,32 bps

KAPLM: -2,15 bps

YABANCILARIN KESİNTİSİZ ALDIĞI VE SATTIĞI HİSSELER

Yatırımcı eğilimlerini daha net ortaya koyan çok günlük takas trendlerinde ise bazı şirketler istikrarlı hareketleriyle öne çıkıyor.

Hisse Kodu Trend Yönü Kesintisiz Süre RYGYO Sürekli Artış 7 gündür artıyor ISYAT Sürekli Artış 5 gündür artıyor GLYHO Sürekli Artış 5 gündür artıyor AKSGY Sürekli Artış 4 gündür artıyor ASELS Sürekli Artış 3 gündür artıyor IDGYO Sürekli Düşüş 4 gündür geriliyor BERA Sürekli Düşüş 3 gündür geriliyor AKSUE Sürekli Düşüş 2 gündür geriliyor BIGCH Sürekli Düşüş 2 gündür geriliyor BINBN Sürekli Düşüş 2 gündür geriliyor

Özellikle gayrimenkul ve yatırım ortaklığı hisselerinde yabancı ilgisinin birden fazla güne yayıldığı görülürken, savunma sanayii temsilcisi ASELS'te de 3 günlük kesintisiz alım serisi dikkat çekti.

Öte yandan IDGYO ve BERA tarafında yabancı yatırımcının satış baskısını sürdürdüğü tablolara yansıdı.

Kaynak: İş Yatırım

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