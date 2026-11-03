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Borsa İstanbul'da genel yabancı payındaki toparlanma dikkat çekerken; günlük bazda girişlerin yoğunlaştığı hisselerin yanı sıra yabancı yatırımcının istikrarlı bir şekilde pozisyon artırdığı veya çıkış yaptığı şirketler netleşti.

Borsa İstanbul genelindeki toplam yabancı payı günlük bazda 0,6 puanlık artış kaydederek yüzde 38,59 seviyesine ulaştı.

Günün öne çıkan verilerinde, bazı şirketlerde yabancı takas oranlarında sert sıçramalar kaydedilirken bazılarında belirgin çıkışlar görüldü.

Yabancı Girişinin En Çok Arttığı Hisseler:

PRZMA: +2,01 bps
MANAS: +1,77 bps
ANELE: +1,61 bps

Yabancı Payının En Fazla Gerilediği Hisseler:

EMPAE: -2,60 bps
SARAE: -2,32 bps
KAPLM: -2,15 bps

YABANCILARIN KESİNTİSİZ ALDIĞI VE SATTIĞI HİSSELER

Yatırımcı eğilimlerini daha net ortaya koyan çok günlük takas trendlerinde ise bazı şirketler istikrarlı hareketleriyle öne çıkıyor.

Hisse Kodu Trend Yönü Kesintisiz Süre
RYGYO Sürekli Artış 7 gündür artıyor
ISYAT Sürekli Artış 5 gündür artıyor
GLYHO Sürekli Artış 5 gündür artıyor
AKSGY Sürekli Artış 4 gündür artıyor
ASELS Sürekli Artış 3 gündür artıyor
IDGYO Sürekli Düşüş 4 gündür geriliyor
BERA Sürekli Düşüş 3 gündür geriliyor
AKSUE Sürekli Düşüş 2 gündür geriliyor
BIGCH Sürekli Düşüş 2 gündür geriliyor
BINBN Sürekli Düşüş 2 gündür geriliyor

Özellikle gayrimenkul ve yatırım ortaklığı hisselerinde yabancı ilgisinin birden fazla güne yayıldığı görülürken, savunma sanayii temsilcisi ASELS'te de 3 günlük kesintisiz alım serisi dikkat çekti.

Öte yandan IDGYO ve BERA tarafında yabancı yatırımcının satış baskısını sürdürdüğü tablolara yansıdı.

Kaynak: İş Yatırım

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