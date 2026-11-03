Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi TOGG'da ortaklık yapısını değiştirecek anlaşmaya imza atıldı. Anadolu Grubu Holding, TOGG'daki yüzde 23'lük payının Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi için bağlayıcı sözleşme imzaladı. Toplam 184 milyon euroluk anlaşma kapsamında Turkcell'in TOGG'daki payı yüzde 34'e yükselecek.

TOGG'DA 184 MİLYON EUROLUK PAY DEVRİ

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) ve Turkcell (TCELL), 3 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamalarla TOGG'un ortaklık yapısını değiştirecek anlaşmanın ayrıntılarını duyurdu.

Anadolu Grubu Holding'in TOGG sermayesinde sahip olduğu yüzde 23 oranındaki payın iki ayrı kuruluşa devredilmesi için 2 Kasım'da bağlayıcı pay alım ve satım sözleşmesi imzalandı.

Toplam 184 milyon euro bedelle yapılması planlanan satış kapsamında payların yüzde 11'ini Turkcell, yüzde 12'sini ise Türkiye Varlık Fonu devralacak.

TURKCELL'İN TOGG'DAKİ PAYI YÜZDE 34'E ÇIKACAK

Turkcell tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, Anadolu Grubu Holding'e ait 796 milyon 567 bin 640 adet TOGG payını 88 milyon euro bedelle devralmak üzere anlaşmaya vardı.

TOGG sermayesinin yüzde 11'ine karşılık gelen payların devri tamamlandığında Turkcell'in şirketteki nihai ortaklık oranı yüzde 23'ten yüzde 34'e yükselecek.

Turkcell, yatırımın teknoloji altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki yetkinlikleriyle stratejik uyum gösterdiğini belirterek uzun vadeli yatırım stratejisine katkı sağlamasını beklediğini bildirdi.

TÜRKİYE VARLIK FONU DA TOGG'DAN PAY ALACAK

Anadolu Grubu Holding'in KAP açıklamasında, TOGG sermayesinin yüzde 12'sine karşılık gelen 868 milyon 982 bin 880 adet payın Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi için de anlaşma imzalandığı bildirildi.

Böylece Anadolu Grubu'nun sahip olduğu toplam 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet TOGG payının devrine ilişkin sözleşme imzalanmış oldu.