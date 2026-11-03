Türkiye'nin merakla beklediği ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 2,58 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 29,77 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Aylık enflasyon, ekonomistlerin yüzde 2,20 seviyesindeki ortalama beklentisinin üzerinde geldi.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ KONUT GRUBUNDA

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerinde, tüketici harcamalarında en yüksek ağırlığa sahip üç ana gruptan konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar öne çıktı.

Konut grubunda yıllık fiyat artışı yüzde 40,24 olarak gerçekleşirken ulaştırmada yüzde 36,39, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 27,73 artış kaydedildi.

Söz konusu grupların yıllık enflasyona katkısı gıdada 6,81 puan, ulaştırmada 6,10 puan ve konutta 4,71 puan oldu.

GIDA FİYATLARI BİR AYDA YÜZDE 3,50 ARTTI

Ekim ayında aylık enflasyona en yüksek katkı gıda ve alkolsüz içecekler grubundan geldi.

Gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,50 yükselirken konut grubunda yüzde 2,84, ulaştırmada ise yüzde 2,02 artış yaşandı.

Aylık enflasyona gıda grubunun katkısı 0,84 puan olarak hesaplandı. Ulaştırma 0,36 puan, konut ise 0,34 puan katkı sağladı.

174 HARCAMA SINIFININ 134'ÜNDE FİYATLAR YÜKSELDİ

Enflasyon verilerinin ayrıntıları, fiyat artışlarının çok sayıda ürün ve hizmet grubuna yayıldığını ortaya koydu.

TÜİK tarafından takip edilen 174 alt harcama sınıfının 134'ünde ekim ayında fiyatlar yükseldi.

Aynı dönemde 29 alt sınıfta fiyat düşüşü yaşanırken 11 alt sınıfta değişim görülmedi.

Böylece takip edilen alt harcama sınıflarının yaklaşık yüzde 77'sinde fiyat artışı kaydedildi.

ÖZEL KAPSAMLI ENFLASYON YÜZDE 28,46 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), ekim ayında aylık yüzde 2,00 arttı.

Bu göstergede yıllık enflasyon yüzde 28,46 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana artış yüzde 25,87 olurken 12 aylık ortalamalara göre değişim yüzde 30,45 olarak hesaplandı.

Genel TÜFE'nin aylık yüzde 2,58 yükseldiği dönemde özel kapsamlı göstergedeki artışın yüzde 2,00 olması dikkat çekti.