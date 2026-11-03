2027 yılında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi, harç ve ceza artışlarında esas alınacak oran belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Yeni yılda pasaport ve ehliyet harçlarından Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV), trafik cezalarından çeşitli vergi tutarlarına kadar birçok kalemde artış bekleniyor.

2027 YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 27,83 OLDU

TÜİK'in 3 Kasım 2026 Salı günü açıkladığı ekim ayı verileriyle birlikte, 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının hesaplanmasına esas teşkil eden veriler netleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalama değişimi üzerinden hesaplanan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.

Söz konusu oran, yeni yılda çeşitli vergi, harç, ceza ve parasal sınırların güncellenmesinde esas alınacak.

2027'DE HANGİ VERGİ, HARÇ VE CEZALAR ARTACAK?

Yeniden değerleme oranı, vatandaşların günlük yaşamında karşılaştığı pek çok ödeme kalemini etkiliyor.

2027 yılında yeniden değerleme kapsamında güncellenmesi beklenen başlıca kalemler şöyle;

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Pasaport harçları

Sürücü belgesi harçları

Trafik cezaları

Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt harcı

Yurt dışına çıkış harcı

Damga vergisindeki maktu tutarlar

Gelir vergisi tarifesindeki dilimler ve bazı istisna tutarları

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki bazı usulsüzlük cezaları

VERGİ VE CEZALARA YÜZDE 27,83 ZAM KESİNLEŞTİ Mİ?

Yeniden değerleme oranının hesaplanmış olması, bütün vergi ve harçların aynı oranda artacağı anlamına gelmiyor.

Cumhurbaşkanı, ilgili kanunların verdiği yetkiler kapsamında bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı artış oranları belirleyebiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve bazı harçlarda bu yetkinin kullanılması halinde nihai zam oranları değişebiliyor.

Trafik cezaları gibi bazı idari para cezalarında ise yeniden değerleme oranı doğrudan esas alınıyor.

YENİ VERGİ, HARÇ VE CEZA TUTARLARI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete'de yayımlanacak tebliğle ilan edilmesi bekleniyor.

İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek yeni vergi, harç ve ceza tutarları 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanacak.

Kesin tutarlar, ilgili düzenlemeler ve varsa farklı artış oranlarına ilişkin kararların açıklanmasının ardından netleşecek.