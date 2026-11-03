Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni açıklama geldi. Gürlek, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Piyasa dolandırıcılığı tespit edilmiştir" ve "Suç yapılanması tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Gürlek,"Karşımızda borsa manipülasyonu değil kapsamlı bir suç yapılanması tespit edildi." dedi.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"BU SORUŞTURMADA HİÇBİR KARANLIK NOKTA KALMAYACAK"

Milletimizin de yakından takip ettiği bu adli soruşturmada hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Konu milletimiz olunca, bizim için akan sular durur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki tavrını açıkça ortaya koymuştur. Biz, millete yanlış yapana ve milletin malına el uzatana sahip çıkmayacağız.

Fon soruşturmalarının gündeme geldiği ilk andan itibaren devletin bütün kurumları teyakkuza geçmiştir. Adli ve mali eylem planları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Açıkça ifade etmek isterim ki soruşturmada, organize piyasa dolandırıcılığı yapan kapsamlı bir suç yapılanması tespit edilmiştir. Soruşturma, piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da bugün üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasıyla karşı karşıyayız.

Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebekenin varlığı bugün itibarıyla belirgin hâle gelmiştir. Şebekenin bağlantıları bir bir ortaya çıkarılmaktadır. Verilen ifadelerle yeni şüpheliler belirleniyor ve soruşturma derinleşiyor.

"BORSADA MANİPÜLASYON YAPANLARLA MEDYA ARASINDA GİZLİ BİR İŞ BİRLİĞİ VAR"

Karşımızdaki yapının kapsamlı bir suç yapılanması olduğu ve faaliyetlerinin borsa manipülasyonu ile sınırlı kalmadığı tespit edilmiştir. Bu yapıdaki isimlerin hiyerarşik ve sistemli biçimde iş birliği yaptığını gösteren delillere ulaştık. Borsada manipülasyon yapanlarla medya arasında gizli bir iş birliği olduğunu görüyoruz. Parayı kontrol eden mekanizmalardaki isimler, bir rüşvet çarkı kurarak kendilerini denetleyen mekanizmaları etkisiz hâle getirmişlerdir.

"AMAÇLARI PİYASADAKİ LİKİDİTEYİ TOPLAMAK VE PİYASAYI ELE GEÇİRMEK"

Şebekenin amacı, bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmektir. Bu şekilde kartelleşerek ekonomimize zarar vermişlerdir. Bu yapı içinde söz konusu eylemlere katılarak servet elde edenlerin tamamı hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturmalar, finansal piyasalardaki usulsüzlüklerin yanı sıra finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığı tespit edilen organize yapının bütün bağlantılarını kapsıyor. Süreç, elde edilen deliller doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir. Milletimiz her fırsatta açık ve şeffaf biçimde bilgilendirilecektir.

Gelinen aşamada, fon piyasasındaki suç yapılanmasıyla bağlantısı bulunan her kademeden bürokrat, gerçek ve tüzel kişiler ile siyasi isimler hakkında yasal işlemler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. İlgili kurumlarımız denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Cumhuriyet başsavcılıklarımız da adli soruşturmaları bağımsız biçimde yürütüyor.

433 ŞÜPHELİDEN 112 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın geldiği noktada, 433 şüpheli şahıs bulunmaktadır. 112 kişi tutuklu olup 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 38 şahıs firaridir ve haklarında yakalama kararı çıkartılmıştır. 359 gerçek kişi 111 tüzel kişi hakkında mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke tedbir işlemi uygulanmıştır.

Yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir.