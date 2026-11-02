Fon soruşturması kapsamında 37 kişinin aldığı parayı iade ettiği öğrenildi. İade edilen paraların toplam tutarının 18 milyar 340 milyon TL olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, cuma günü itibariyle 37 kişinin söz konusu paraları geri verdiği ve bu kişilerden toplam 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Fon krizinde geri iadelerin dışında mağdurlara da ödemeler başlanmıştı.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası

Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslara dair, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeleri TBMM’den geçerek yasallaşmıştı.

30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına ara ödemeler yapılmaya

başlanmıştı. Tasfiyeye konu 7 fondaki 235 bin 705 yatırımcıya 29,3 milyar lira ara ödeme gerçekleştirilmişti.