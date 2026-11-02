ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) dikkat çeken bir nakit çıkışı yaşandı.

Yüksek işlemli satışların etkisiyle fonlar, ekim ayını toplam 515 milyon dolarlık net kayıpla kapattı. Böylece spot Bitcoin ETF'leri, haziran ayından bu yana ilk kez bir ayı net çıkışla geride bırakmış oldu.

ÇIKIŞTA ZİRVE BLACKROCK VE FİDELİTY'NİN OLDU

Cuma günü kaydedilen yoğun sermaye çıkışlarında sektörün en büyük iki fonu başı çekti:

• BlackRock: En yüksek nakit çıkışı, 234 milyon dolar ile BlackRock'un iShares Bitcoin Trust fonunda kaydedildi.

• Fidelity: Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin fonundan ise aynı gün 201 milyon dolarlık çekim gerçekleşti.

10 AYLIK TOPLAM BİLANÇO POZİTİF KALMAYI BAŞARDI

Ekim ayında yaşanan 515 milyon dolarlık geri çekilmeye rağmen, yıl genelindeki kümülatif görünüm gücünü koruyor.

Ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık süreçte ABD spot Bitcoin ETF'lerine yönelen kümülatif net para girişi yaklaşık 361 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Dünya

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