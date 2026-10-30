Platform, kullanıcı varlıklarının güvenliğini en üst düzeyde korumak amacıyla kripto varlık çekim işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Buna karşın borsa içi alım-satım işlemleri, Türk lirası (TL) yatırma ve çekme talepleri ile kripto varlık yatırma süreçlerinin kesintisiz şekilde çalıştığı vurgulandı.

"TÜM VARLIKLAR GÜVENDE, YALNIZCA KRİPTO ÇEKİMLERİ DURDURULDU"

Binance TR tarafından yapılan resmi duyuruda, kullanıcı güvenliğinin birincil öncelik olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Binance TR'deki tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu bir kez daha teyit ederiz. Ekiplerimiz, gerekli tüm adımları mümkün olan en güvenli ve eksiksiz biçimde tamamlamak için aralıksız çalışmaktadır."

Açıklamada, tedbir amacıyla devreye alınan geçici kısıtlamanın yalnızca platform dışına yapılacak kripto para transferlerini kapsadığı, TL kanallarının ve piyasa işlemlerinin olağan akışında sürdüğü kaydedildi.

DOĞRULANMAMIŞ BİLGİLERE KARŞI UYARI

Süreçle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü belirten Binance TR yönetimi, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına yalnızca resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini hatırlatarak teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.