26 Ekim’de sonuçları paylaşılan kapsamlı araştırma; yatırımcıların yalnızca dijital varlıklara bağlı kalmadığını, yüksek volatilite karşısında kâr realizasyonu yaparak rotayı ağırlıklı olarak altına ve hisse senetlerine çevirdiğini ortaya koydu.

Temmuz–Ağustos 2026 döneminde 12 bölgede 1.999 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre aktif kripto işlemi yapanların yüzde 56’sı son bir yıl içinde kriptodaki birikiminin bir kısmını başka bir yatırım aracına aktardı.

Kriptodaki pozisyonunu aynen koruyanların oranı ise yüzde 44 seviyesinde kaldı.

İLK TERCİH ALTIN, İKİNCİ ADRES BORSA

Kripto varlıklarından çıkış yaparak geleneksel araçlara yönelen katılımcıların tercih sıralamasında değerli metaller zirveye yerleşti:

• Altın: Geçiş yapan yatırımcıların yüzde 26’sı birikimlerini altına yönlendirdi.

• Hisse Senedi / Borsa: Tercih edenlerin oranı yüzde 19 oldu.

• TL Mevduat: Yüksek faiz ortamında yatırımcıların yüzde 9’u mevduata geçti.

• Döviz: Aktarım yapanların yalnızca yüzde 2’si yabancı para birimlerini tercih etti.

ÇIKIŞIN İKİ ANA NEDENİ

Yatırımcıların kriptodan diğer araçlara geçiş kararlarında iki temel motivasyon öne çıktı.

Katılımcıların yüzde 47’si piyasadaki belirsizlik, düşüş trendi ve sert fiyat dalgalanmalarından korunmak amacıyla portföy değiştirdiğini ifade etti.

Yüzde 38’lik bir kesim ise elde ettiği kârı realize ederek farklı alanlarda değerlendirmek istediğini belirtti.

Diğer araçların daha güvenli getiri sunacağı beklentisi yüzde 13'te kalırken, regülasyon ve vergi endişesiyle çıkanların oranı yalnızca yüzde 2 oldu.

KRİPTO YATIRIMCISI DAHA ÇOK ENSTRÜMAN KULLANIYOR

Araştırma, kripto yatırımcılarının portföy çeşitlendirmesinde geleneksel yatırımcılara kıyasla çok daha aktif olduğunu gösterdi:

• Kripto işlemi yapanların ortalama kullandığı yatırım aracı sayısı 2,7 iken, kriptoyla ilgilenmeyenlerde bu rakam 1,5 seviyesinde kaldı.

• Kripto yatırımcılarının yalnızca yüzde 10’u tamamen dijital varlıklara odaklanırken; yüzde 57’si aynı zamanda altın, yüzde 32’si döviz ve yüzde 27’si hisse senedi/fon bulunduruyor.

YAPAY ZEKÂ YATIRIM KARARLARININ MERKEZİNDE

Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise yapay zekâ entegrasyonu oldu. Kripto işlemi gerçekleştiren yatırımcıların yüzde 53’ü alım-satım kararlarında yapay zekâ araçlarından düzenli olarak faydalandığını belirtirken, her gün işlem yapanlarda bu oran yüzde 87’ye kadar tırmanıyor.

Ayrıca katılımcıların yüzde 43’ü, portföy yönetiminin doğrudan bir yapay zekâ asistanına devredilmesi fikrine açık olduğunu kaydetti.

DİJİTAL SEPETİN LİDERİ DEĞİŞMEDİ

Kripto varlıkların kendi içindeki dağılımında ise Bitcoin hakimiyetini koruyor.

İşlem yapanların yüzde 71’i Bitcoin kullanırken, onu yüzde 32 ile Ethereum, yüzde 18 ile Solana ve yüzde 13 ile USDC izliyor.

Varlıkları uzun vadeli elde tutma motivasyonunda da Bitcoin yüzde 59 ile ilk sırada yer alıyor.



Kaynak: Dünya Gazetesi

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