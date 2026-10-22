Teknoloji sektörüne yönelik bilanço endişeleri ve Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimin gölgesinde Bitcoin, Asya seansında yüzde 2,4’ü bulan düşüşle 82.700 dolar seviyesine kadar geriledi.

Sadece lider kripto para birimi değil, altcoin piyasası da satış dalgasından nasibini aldı. Günün ilk saatlerinde kaydedilen kayıplarda öne çıkan veriler şöyle:

• Bitcoin (BTC): Yüzde 2,4 değer kaybıyla 82.700 dolara geriledi.

• Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve XRP: Yüzde 2 ile yüzde 3,5 arasında değişen oranlarda düşüş yaşadı.

SATIŞ BASKISINI TETİKLEYEN TEMEL ETKENLER

Piyasadaki bu geri çekilmenin arkasında hem küresel makroekonomik dinamikler hem de jeopolitik riskler yer alıyor:

• Teknoloji Bilanço Kaygıları: Beklentileri karşılamayan teknoloji şirketi bilançoları, riskli varlıklara olan talebi doğrudan baskıladı.

• Orta Doğu Gerilimi ve Petrol: Tırmanan gerilimle birlikte Brent petrolün varil fiyatı 110 doları aşarak enflasyonist endişeleri artırdı. Bu durum Asya borsalarında ve ABD vadeli endekslerinde belirgin düşüşlere neden oldu.

• Şahin Fed Beklentisi: ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen sert/şahin mesajlar, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına yol açıyor.

UZMAN POZİSYONU VE KRİTİK SEVİYELER

Piyasadaki son gelişmeleri değerlendiren Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron, hisse senedi piyasalarındaki zayıf seyrin Bitcoin’i yeniden dar bant aralığına sıkıştırdığını belirtti.

Mauron, kısa vadede 85.000 dolar seviyesinin retest edilebileceğini öngörse de Fed'in faiz patikasındaki kararlılığının yukarı yönlü hareketleri sınırlayabileceği uyarısında bulundu.

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