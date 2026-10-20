İki haftadır satış baskısı altında kalan kripto para piyasası, ABD borsalarındaki toparlanma ve kurumsal yatırımcıların alımlarıyla yeniden yükselişe geçti. Bitcoin sabah saatlerinde 82 bin dolar seviyesini aşarken Ethereum, XRP, BNB ve Solana gibi önde gelen kripto para birimlerinde de yükseliş görüldü.

BITCOIN YENİDEN 82 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Kripto para piyasalarının en büyük varlığı Bitcoin, dün 83 bin dolar seviyesini geçti. Böylece Bitcoin, önceki iki haftalık dönemde yaşadığı yaklaşık yüzde 2'lik kaybın ardından toparlanma sinyali verdi.

ABD hisse senedi piyasalarında özellikle teknoloji hisselerine gelen alımlar, yatırımcıların riskli varlıklara yönelik ilgisini artırdı. Nasdaq Bileşik Endeksi'nin yüzde 1'in üzerinde yükselmesi, kripto para piyasasındaki toparlanmayı destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

Geçen hafta yapay zekâ şirketlerinin geleceğine ilişkin endişeler, Çinli şirketlerin artan rekabeti ve yüksek borçlanmayla finanse edilen yatırımlara yönelik kaygılar teknoloji hisselerinde satışları hızlandırmıştı. Philadelphia Yarı İletken Endeksi de cuma günü üst üste sekizinci işlem gününde gerileyerek Ekim 2008'den bu yana en uzun düşüş serisini kaydetmişti.

TAHVİL FAİZLERİ VE PETROL FİYATLARI BASKI OLUŞTURUYOR

Bitcoin'deki yükselişe rağmen küresel piyasalardaki riskler yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor. ABD tahvil piyasasında devam eden satışlar, faizlerin yükselmesine yol açtı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi 4,3 baz puan artışla yüzde 5,143'e yükselirken, iki yıllık tahvil faizi 4,2 baz puan artarak yüzde 4,778 seviyesine çıktı.

Enerji piyasalarındaki gelişmeler de kripto para piyasasının seyrinde etkili oluyor. Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü yüzde 0,1 gerileyerek 109,16 dolardan kapanmasına rağmen yüksek seviyesini korudu.

Orta Doğu'da artan gerilim ve enerji arzına yönelik endişeler, petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlandırırken küresel piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

STRATEGY VE STRIVE BITCOIN ALIMLARINI SÜRDÜRDÜ

Piyasalardaki dalgalanmaya rağmen kurumsal yatırımcıların Bitcoin alımları devam etti. En fazla Bitcoin'e sahip halka açık şirket olan Strategy, 12-18 Ekim tarihleri arasında 267 Bitcoin daha satın aldığını açıkladı.

Şirketin yeni alımlarındaki ortalama Bitcoin fiyatı 82 bin 900 dolar oldu. Bu alımlarla Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 848 bin 517'ye yükselirken, yatırımlarının toplam maliyeti 64,02 milyar dolara ulaştı. Şirketin Bitcoin başına ortalama maliyeti ise 75 bin 446 dolar olarak açıklandı.

Halka açık şirketler arasında önemli Bitcoin yatırımcılarından Strive da alımlarına devam etti. Şirket, 14-16 Ekim döneminde 1.223 Bitcoin satın alarak toplam varlığını 36 bin 818 Bitcoin'e çıkardı.

Kurumsal alımlar, kripto para piyasasında toparlanmayı destekleyen unsurlar arasında öne çıkıyor. Ancak küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ALTCOIN PİYASASINDA DA YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Bitcoin'deki toparlanma, altcoin piyasasına da yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum yüzde 1,3 yükselerek 2 bin 401,87 dolara ulaştı.

Diğer önde gelen kripto para birimlerindeki değişimler şöyle gerçekleşti:

Kripto para Fiyat değişimi Ethereum (ETH) +%1,3 XRP +%2,1 BNB +%2,3 Solana (SOL) +%2,5 Cardano (ADA) +%0,6 TRUMP +%1,3 Dogecoin (DOGE) +%2,3

Altcoinlerdeki yükselişe rağmen önde gelen kripto para birimlerinin son bir ayda işlem gördükleri fiyat aralıklarının dışına çıkamadığı belirtildi.

Kripto para piyasasında ABD borsalarındaki toparlanma ve kurumsal alımlar olumlu bir görünüm oluştururken, yüksek tahvil faizleri, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

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