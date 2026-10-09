Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan ani yükseliş ve ABD borsalarında teknoloji hisselerinde gözlenen kayıplar, yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını belirgin şekilde düşürdü.

Sektörün amiral gemisi konumundaki Bitcoin (BTC), hafta içinde yaşadığı sert kayıpların ardından 82 bin 177 dolar seviyelerini görerek kırılgan seyrini sürdürdü.

Kripto paralardaki geri çekilmenin arkasında küresel ölçekte yaşanan iki ana gelişme öne çıkıyor:

• Petrol Arzına Yönelik Endişeler: Orta Doğu’da ticari gemileri hedef alan saldırılar ve ABD’nin Meksika Körfezi kıyısındaki olumsuz hava koşullarının petrol arzını aksatabileceği kaygıları, petrol fiyatlarında yüzde 3’ü aşan hızlı bir tırmanışa neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir askeri hamlenin gündemde olmadığını açıklaması fiyatlardaki yükseliş hızını kısmen kesse de piyasalardaki tedirginlik devam etti.

• OpenAI Gelir Haberi Teknoloji Hisselerini Vurdu: Financial Times’ın, yapay zekâ devi OpenAI’ın yıllıklandırılmış gelirinin öngörülen hedeflerin yaklaşık 20 milyar dolar gerisinde kaldığını bildirmesi, ABD teknoloji borsalarında satış baskısını tetikledi. Risk iştahının azalması doğrudan kripto varlıklara yansıdı.

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ İBRE VE FED BEKLENTİLERİ

ABD Hazine tahvil faizlerinde gözlenen geri çekilme, kripto piyasasındaki düşüşün derinleşmesini sınırlayan kritik faktör oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi 5,3 baz puan gerileyerek yüzde 5,225 seviyesine, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,607 seviyesine indi.

Öte yandan, para politikası tarafında gözler ABD Merkez Bankası’na (Fed) çevrilmiş durumda. CME FedWatch verilerine göre Fed’in önümüzdeki faiz toplantısında politika faizini sabit tutma olasılığı yüzde 82’ye yükseldi.

Ancak eylül ayı Fed tutanakları, yetkililerin önemli bir kısmının yıl sonuna kadar bir faiz artışını daha masada tuttuğunu gösteriyor.

SAMSUNG VE SOLANA’DAN SINIR ÖTESİ DEV İŞ BİRLİĞİ

Piyasadaki olumsuz havaya rağmen ekosistem genelindeki kurumsal entegrasyonlar devam ediyor. Solana, teknoloji devi Samsung ile stablecoin işlemlerini kapsayan stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Yapılan anlaşmaya göre:

• Samsung Wallet ve Samsung Pay, Solana ağı üzerindeki stablecoin transferlerini destekleyecek.

• ABD’deki kullanıcılar, ekim ayı sonu itibarıyla USDC kullanarak sınır ötesi para transferi yapabilecek.

• Dijital varlık platformu Securitize, Apple, Nvidia ve Microsoft gibi dünya devlerinin hisselerini temsil eden tokenlaştırılmış ürünleri (Securitize Stocks) Solana blokzinciri üzerinde işleme açacak.

KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Bitcoin liderliğindeki geri çekilme altcoin piyasasına da sert yansıdı. Başta Ethereum olmak üzere öne çıkan kripto varlıklardaki son tablo şu şekilde şekillendi:

• Ethereum (ETH): Yüzde 3,5 değer kaybıyla 2.478,82 Dolar

• Cardano (ADA): Yüzde 8,0 oranında günün en sert düşüşlerinden biri

• BNB: Yüzde 4,6 kayıp

• Solana (SOL): Yüzde 4,2 gerileme

• XRP: Yüzde 2,7 düşüş

• Dogecoin (DOGE): Yüzde 4,8 değer kaybı

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