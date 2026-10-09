Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve şirket ortakları, hisse fiyat istikrarını desteklemek ve şirket sermayelerindeki paylarını güçlendirmek amacıyla alım-satım hamlelerine devam ediyor.
9 Ekim 2026 tarihli son KAP bildirimlerine göre geri alım programları ve hakim ortakların pay değişimleri piyasada öne çıktı.
Birçok şirket, kendi paylarında yaşanan dalgalanmaları dengelemek ve yatırımcısını korumak adına geri alımlara devam etti:
• Akfen GYO: Geri alım programı kapsamında 2,36 – 2,40 TL fiyat aralığından toplam 3.254.531 adet pay ile günün en yüksek hacimli geri alımını gerçekleştirdi.
• Ulusoy Un: 6,59 – 6,86 TL fiyat aralığından 2.247.451 adet pay geri aldı.
• Aksa GYO: 9,22 – 9,37 TL fiyat aralığından 1.394.000 adet pay alımı gerçekleştirdi.
• Gedik Yatırım: 4,95 – 5,09 TL aralığından 1.260.211 adet payı bünyesine kattı.
• Kocaer Çelik: 2,60 TL sabit fiyattan 1.000.000 adet pay geri alımı yaptı.
• Ekim Turizm: 16,34 – 17,93 TL bandından 1.422.016 adet pay aldı.
• Bilici Yatırım: 1,71 – 1,74 TL fiyat aralığında 2.027.518 adet pay geri alarak dikkat çekti.
• Tureks Turizm: 5,80 TL fiyattan 951.640 adet pay geri aldı.
• Kervan Gıda: 2,06 – 2,12 TL aralığından 876.751 adet pay topladı.
• Ahlatcı Doğalgaz: 47,90 – 48,20 TL aralığından 564.735 adet pay geri alımı yaptı.
ORTAKLIK PAYLARINDA DİKKAT ÇEKEN ALIŞLAR VE ORAN DEĞİŞİMLERİ
Şirketlerin ana ortakları, holdingler ve yönetim kurulu başkanları doğrudan hisse alımı yaparak sermayedeki ağırlıklarını artırdı:
• Pasifik Holding Hisselerinde Dev Paket Alımları:
o Abdülkerim Fırat 0,92 TL fiyattan 10.000.000 adet pay,
o Fatih Erdoğan 0,94 TL fiyattan 10.000.000 adet pay,
o Mehmet Erdoğan ise 0,90 TL fiyattan 10.000.000 adet pay satın aldı.
• OSTIM: Nurol Portföy, 1,18 TL fiyattan 5.000.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını yüzde 5,58’e çıkardı.
• GSDHO: Delta Global AG, 3,96 – 4,28 TL aralığından 4.563.025 adet pay alımı yaptı ve payını yüzde 5,51’e yükseltti.
• BALSU: BG Holding, 8,30 – 8,70 TL aralığından 3.639.538 adet pay satın alarak sermayedeki payını yüzde 43,22’ye çıkardı.
• INVEO: Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, 5,42 – 5,45 TL fiyat aralığından 140.000 adet pay aldı; toplam payı yüzde 81,43’e ulaştı.
• NTHOL: Besim Tibuk, 36,48 – 37,20 TL aralığından 300.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını yüzde 38,06’ya taşıdı.
• TKFEN: OYAK, 258,00 – 264,50 TL bandından 40.000 adet pay satın alarak doğrudan ve dolaylı payını yüzde 42,84’e çıkardı.
• DMSAS & SARKY: SARKY, Demisaş döküm hisselerinde 6,53 – 6,57 TL aralığından 100.000 adet pay alarak DMSAS’taki payını yüzde 45,89’a yükseltti.
YABANCI SATIŞI VE DİĞER İŞLEMLER
• LOGO: Yabancı fon Swedbank Robur, 147,00 – 149,00 TL fiyat aralığından 286.317 adet pay satışı gerçekleştirdi. Satış sonrası fonun LOGO sermayesindeki payı yüzde 2,86’ya geriledi.
• RUZYE: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nurettin Çevik, 4,59 – 5,00 TL fiyat aralığından 500.000 adet alış ve 228.876 adet satış işlemi yaparak net pozisyonunu artırdı ve payını yüzde 34,21’e yükseltti.