2027 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak artışların hesaplanmasında esas alınan yeniden değerleme oranı resmileşti. Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Yeni oran, 1 Ocak 2027 itibarıyla birçok vergi, harç ve ceza tutarını etkileyecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 27,83 OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 599), 24 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri esas alınarak hesaplanan yeniden değerleme oranı, 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak tespit edildi.

Belirlenen oran, 2026 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

1 OCAK 2027'DE HANGİ VERGİ, HARÇ VE CEZALARA ZAM GELECEK?

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak kesinleşmesiyle birlikte yeni yılda birçok vergi, harç ve idari para cezasında artış gündeme geldi.

Herhangi bir farklı düzenleme yapılmaması ve yeniden değerleme oranının tam olarak uygulanması halinde şu kalemlerde artış yaşanması bekleniyor:

Kalem 2026 Güncel Tutar 2027 Tahmini Tutar IMEI kayıt harcı 54.258 TL 69.358 TL Yurt dışı çıkış harcı 1.250 TL 1.597,88 TL Pasaport harcı (6 ay) 2.806,50 TL 3.587,55 TL Pasaport harcı (1 yıl) 4.103 TL 5.244,86 TL Pasaport harcı (2 yıl) 6.698,50 TL 8.562,69 TL Pasaport harcı (3 yıl) 9.516 TL 12.164,30 TL Pasaport harcı (3 yıldan fazla) 13.410,40 TL 17.142,51 TL B sınıfı ehliyet harcı 6.754,60 TL 8.634,41 TL

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ DE DEĞİŞECEK

Yeniden değerleme oranı yalnızca vatandaşların ödediği vergi, harç ve cezaları etkilemeyecek.

2027 yılında gelir vergisi tarifesindeki dilim sınırları, çalışanların yemek ve ulaşım giderlerine ilişkin vergi istisnaları ile bazı beyan ve istisna tutarları da yeniden belirlenecek.

Bu kalemlerdeki artışlar, vergiye tabi gelir hesaplamaları açısından önem taşıyor.