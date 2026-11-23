Konuşmasında gündemdeki fon meselesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin kapsamlı değerlendirmeleri daha önce grup toplantısında paylaştıklarını hatırlattı.

Ekonomi kurmayları, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurulların konuya dair çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüğünü belirten Erdoğan, atılan adımların bizzat takipçisi olduklarını ifade ederek, "Açıkladığımız yol haritası doğrultusunda bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz" mesajını verdi.

SAVUNMA SANAYİİNDE TAM BAĞIMSIZLIK

Ekonomi ve sanayi politikalarına ilişkin kararlılık mesajları veren Erdoğan, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejisini uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana dek durmadan çalışacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, KIZILELMA ve EJDERHA projelerine dikkat çekerek, "Bunlar sadece birer başlangıç. İnşallah çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü de yapacağız" ifadelerini kullandı.