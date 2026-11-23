23 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre alınan kararlar 24 Kasım 2026 seans başından 23 Aralık 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

VBTS kapsamında alınan ilk karara göre, aşağıdaki 5 şirketin payları bir ay boyunca açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek:

• Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN)

• Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE)

• İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA)

• Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS)

• İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

İHLAS EV ALETLERİ (IHEVA) PAYLARINA EMİR PAKETİ TEDBİRİ

Borsa İstanbul tarafından yapılan ikinci duyuruda ise İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) payları için 24 Kasım 2026 – 23 Aralık 2026 tarihleri arasında emir paketi tedbiri uygulanacağı açıklandı.

Söz konusu tedbir kapsamında IHEVA paylarında; piyasa emri ve piyasadan limite emir girişi kısıtlanırken, emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyat kötüleştirmesi yasaklanacak; ayrıca emir toplama bilgi yayını da kısıtlanacak.

Payda halihazırda yürürlükte olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirlerinin ise emir paketi uygulaması süresince devam edeceği belirtildi.

Açıklamalarda ayrıca, VBTS kapsamında getirilen bu tedbirlerin payların işlem gördüğü pazar kurallarından bağımsız olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanacağı ve SPK'nın 5 Aralık 2024 tarihli kararı gereği açığa satış işlemlerinin yalnızca BIST 50 endeksi kapsamındaki paylarda yapılabildiği hatırlatıldı.

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