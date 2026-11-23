Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre şirket tarafından nitelikli yatırımcılara satışı yapılan TRFKYTRK2631 ISIN kodlu ve 134.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun, 23 Kasım 2026 olan vade tarihinde ödenemediği bildirildi.

ÖDEMEME KARARININ ARKASINDA GEÇİCİ MÜHLET SÜRECİ VAR

Şirket açıklamasında, ödemenin yapılamama gerekçesi olarak devam eden konkordato süreci gösterildi. 26 Şubat 2026 vade başlangıçlı bononun ihracının, şirket hakkında verilen geçici mühlet kararından önce gerçekleştiği vurgulandı.

Sürece ilişkin hukuki ve finansal detaylar şöyle özetlendi:

• Mahkeme Kararı: Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/1015 E. sayılı dosyası kapsamında 10 Kasım 2026 tarihinde şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiser heyeti görevlendirilmişti.

• Alacaklılar Arası Eşitlik İlkesi: Geçici mühlet kararından önce doğmuş tüm alacaklara yönelik ödemelerin, yasal çerçeve ve komiser heyetinin gözetiminde alacaklılar arasında eşitlik ilkesi dikkate alınarak değerlendirildiği belirtildi.

• Faaliyetlerin Devamı: Yükümlülüklerini yerine getirme iradesinin sürdüğünü ifade eden Kayatur Filo Kiralama yönetimi, ticari faaliyetlerin komiser heyetinin nezareti altında kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

Şirket, konkordato sürecine ve borçlanma aracı ödemelerine ilişkin yaşanacak yeni gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

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