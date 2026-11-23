Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu tarafından 5 Mayıs 2026 tarihinde alınan ve 3 Haziran 2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayından geçen karar doğrultusunda, yatırımcılara toplam 54.630.327,9 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılacak.

FİNANSAL TABLOLAR VE KÂR DAĞITIM DETAYLARI

Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait finansal verilere göre oluşturulan kâr dağıtım tablosunda öne çıkan rakamlar şu şekilde belirlendi:

• TFRS Net Dağıtılabilir Dönem Kârı: 182.051.338 TL tutarındaki net dönem kârına yıl içinde yapılan 49.755 TL'lik bağışların eklenmesiyle net dağıtılabilir dönem kârı 182.101.093 TL olarak hesaplandı.

• Dağıtım Oranı ve Tutarı: TFRS esasına göre oluşan net dağıtılabilir dönem kârının yüzde 30’una karşılık gelen 54.630.327,9 TL'nin ortaklara kâr payı olarak dağıtılmasına karar verildi.

• Yasal Kayıtlar ve Geçmiş Yıl Kârları: Yasal kayıtlara göre oluşan 197.194.799,16 TL'lik net dağıtılabilir dönem kârından dağıtılacak temettü düşüldükten sonra kalan 142.564.471,26 TL'lik tutar geçmiş yıl kârları hesabına aktarıldı.

ÖDEMELER İKİ EŞİT TAKSİT HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Onaylanan kâr dağıtım planına göre nakit temettü ödemeleri iki eşit taksit halinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Ödeme tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilendirilirken; dağıtım günlerinin şirketin nakit akış projeksiyonuna göre belirleneceği ve ödeme tarihlerinden en az 15 gün önce alınacak yönetim kurulu kararıyla KAP üzerinden ayrıca duyurulacağı bildirildi.

Öte yandan söz konusu kararların alındığı 3 Haziran 2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 8 Haziran 2026 tarihinde tescil edilerek 11596 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ilan edildi.

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