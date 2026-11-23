Ocak 2025’te yaklaşık 74 dolar seviyesini test eden ve bir dönem piyasa değeri 14 milyar doları aşan kripto para, 1 doların altına gerileyerek zirvesinden yaklaşık yüzde 99 oranında eridi.

Yaşanan bu sert düşüş yüz binlerce küçük yatırımcıyı mağdur ederken, faturanın boyutu yalnızca Trump Coin ile sınırlı kalmadı.

Trump ailesinin kripto para ve kripto bağlantılı beş büyük girişiminde dış yatırımcıların toplam zararı 5 milyar doları geride bıraktı.

Aile cephesindeki kayıplar diğer projelere de sıçrarken, Melania Trump’ın tanıttığı $MELANIA tokeni de 8 doların üzerindeki rekor seviyesinden yaklaşık 4 sent düzeyine kadar çekildi.

YATIRIMCI ZARAR YAZARKEN TRUMP AİLESİ MİLYARLARCA DOLAR KAZANDI

Piyasadaki büyük değer kaybına karşılık Trump ailesinin söz konusu projelerden elde ettiği gelirler dikkat çekici boyutlara ulaştı. Resmi mali bildirimler ve finansal verilere göre aile şirketlerinin kazanç tablosu şöyle şekillendi:

• Meme Coin Geliri: Yalnızca $TRUMP meme coin girişimi, Trump ailesinin kasasına en az 635 milyon dolar kazandırdı.

• Dört Büyük Girişim: Ailenin dört ana kripto projesinden nisan ayına kadar elde ettiği toplam gelir 2,3 milyar dolara ulaştı.

• Şirket Hisseleri: Trump’ın kripto bağlantılı beşinci girişimi olan Trump Media & Technology Group bünyesindeki payının değeri ise yaklaşık 430 milyon dolar olarak hesaplandı.

ÖZEL YEMEĞE İLGİ DÜŞTÜ, ESKİ DEV YATIRIMCI DAVA AÇTI

Kripto paralardaki sert çöküş, Trump’ın büyük yatırımcılarla Virginia’daki golf kulübünde düzenlediği özel buluşmaya olan talebi de baltaladı. Mayıs 2025’te düzenlenen ilk organizasyonda 220 kişilik kontenjan için kıyasıya bir yarış yaşanırken, son buluşmada 185 kişilik kapasitenin doldurulmasında dahi güçlük çekildi.

En büyük 29 token sahibine VIP resepsiyon hakkı tanınan ve ilk dört yatırımcıya belirli koşullarla 18 ayar altın Trump saati vadedilen geceye; ünlü boksör Floyd Mayweather, eski NBA oyuncusu Tristan Thompson ve girişimci Kevin O'Leary gibi isimler davetli olarak katıldı.

Geçen yılın en büyük $TRUMP yatırımcısı olan kripto milyarderi Justin Sun ise etkinliğe katılmadı. Tokenlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial şirketine dava açan Sun’ın bu iddiaları şirket yönetimi tarafından reddedildi.

Öte yandan Kongre’de çoğunluğu devralmaya hazırlanan Demokratların da Trump’ın kripto girişimleri dahil tüm ticari ilişkilerine yönelik kapsamlı soruşturmalar başlatması bekleniyor.

Kaynak: CNBC-e

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