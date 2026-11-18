Singapur FinTech Festivali kapsamında Reuters’a değerlendirmelerde bulunan Binance Bölgesel İş Birimi Yöneticisi SB Seker, şirketin büyüme stratejisinde Güney ve Güneydoğu Asya bölgelerinin öncelikli konumda yer aldığını ifade etti.

Halihazırda 10’dan fazla bölgede resmi faaliyet lisansıyla hizmet veren Binance’in yeni genişleme hamlesine ilişkin bilgi paylaşan Seker, "En az beş veya altı pazarla temaslarımız sürüyor; bunlardan üçü oldukça olgunlaşmış durumda. Diğer pazarlarla ise müzakerelerimiz devam ediyor" dedi. Hedeflenen ülkelerin isimlerini gizli tutan Seker, genişleme planına dair somut detayların gelecek yılın ilk çeyreğinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

REKOR SİBER SALDIRI VE TOPARLANMA SÜRECİ

Binance’in bu agresif büyüme planı, şirketin geçen ay yaşadığı 6,3 milyar dolarlık siber saldırının hemen ardından gelmesiyle dikkat çekiyor.

Saldırının arkasında Kuzey Kore’nin bulunduğuna dair Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Binance tarafından ortaya atılan iddialar, Pyongyang yönetimi tarafından reddedilmişti.

Kriz sonrası yaralarını hızla sarmaya çalışan borsa, bu ayın başlarında çalınan tokenlerin yüzde 95’ini telafi ederek para çekme işlemlerini kademeli olarak yeniden devreye almıştı.

Şirket yönetimi, hafta sonuna kadar sistemdeki kalan tüm ağ ve varlıklar için para çekme işlemlerini tamamen normale döndürmeyi hedeflediğini bildirdi.