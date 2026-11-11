Beklentileri aşan enflasyon verileriyle birlikte riskli varlıklardan kaçış hızlanırken, kripto para piyasasının toplam piyasa değerinden son 24 saatte 32,7 milyar dolar silindi.

CoinMarketCap verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam büyüklüğü yüzde 1,31 gerileyerek 2 trilyon 460 milyar dolar bandına indi.

Satış baskısının odağında yer alan lider kripto para birimi Bitcoin, kritik 75 bin dolar psikolojik eşiğini aşağı yönlü kırarak 73 bin dolar seviyelerine kadar çekildi.

GRAFİK NE SÖYLÜYOR? 73 BİN DOLAR DESTEĞİNDE TUTUNMA ÇABASI

Saat 13:07 itibarıyla BTC'nin günlük grafiğinde, ekim ayı ortasında 86 bin - 87 bin dolar bandında test edilen zirve seviyelerinin ardından başlayan kademeli düşüş trendinin kasım ayı ile birlikte hız kazandığı görülüyor.

11 Kasım 2026 seansına ilişkin öne çıkan teknik fiyatlamalar:

Gün İçi Dip: Satışların derinleşmesiyle parite gün içerisinde en düşük 73.151,01 dolar seviyesine kadar geriledi.

Gün İçi Tepe ve Anlık Fiyat: Güne 73.770,64 dolardan başlayan Bitcoin, gün içinde en yüksek 74.118,78 doları test etti ve TSİ öğle saatlerinde 73.928,66 dolar civarında sınırlı bir tepki çabası sergiledi.

Haftalık Kayıp: Zirveden gelen satış dalgasıyla birlikte Bitcoin'in haftalık kaybı yüzde 5 sınırına dayandı.

Altcoinlerde Durum: Satış baskısı altcoin piyasasına da yansıdı; Ethereum (ETH) günlük yüzde 1,20'lik değer kaybıyla 2 bin 68 dolar seviyesine geriledi.

SATIŞ DALGASINI TETİKLEYEN NEDENLER: WALLER'DAN 50 BAZ PUAN UYARISI

Kripto varlıklarda ve geleneksel güvenli limanlarda yaşanan geri çekilmenin arkasında ABD'den gelen sıkılaşma sinyalleri yatıyor:

Beklentiyi Aşan TÜFE: ABD'de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 artış göstererek yüzde 0,3'lük piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Fed Yetkilisinden Sürpriz Faiz Artışı Sinyali: Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyondaki yapışkanlık karşısında borçlanma maliyetlerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Waller, ekonomik göstergelerin gerektirmesi halinde masada 50 baz puanlık (yarım puan) bir faiz artırımının bulunabileceğini belirterek piyasalardaki likidite beklentilerini sarstı.

Değerli Metallerde Eşzamanlı Düşüş: Artan tahvil faizleri ve güçlenen dolar, getirisi olmayan diğer varlıkları da baskıladı. Spot piyasada ons altın yüzde 2'yi aşan düşüşle 4.050 dolara inip 4.100 dolar desteğini kırarken, ons gümüş yüzde 1,5'in üzerinde kayıpla 51 dolara geriledi.

Kripto para analistleri, Bitcoin'de 73.000 - 72.500 dolar bandının kısa vadeli dip arayışında belirleyici bir destek bölgesi olduğunu; bu seviyenin korunamaması durumunda yaz aylarındaki konsolidasyon bölgelerinin yeniden test edilebileceğini belirtiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.