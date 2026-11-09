İki bağımsız (solo) madenci, 7 Kasım günü aralarında 7 saatten az bir zaman dilimi varken iki ayrı bloğu doğrulamayı başardı.

Şanslı madenciler, kişi başı 230 bin doların (yaklaşık 11,5 milyon TL) üzerinde ödülün tek başına sahibi oldu.

ÖDÜLÜN TAMAMI MADENCİLERE KALDI

Geleneksel madencilik havuzlarında ödüller, katılımcıların sağladığı işlem gücü oranında binlerce kişi arasında paylaştırılıyor.

Ancak bu iki küçük ölçekli madencinin, kazancın bölünmediği CKPool solo madencilik hizmetini tercih ettiği bildirildi.

Doğrulanan iki ayrı blok Bitcoin blockchain ağı tarafından teyit edilirken, madenciler aracı şirketlere pay vermeden blok ödülünün ve işlem ücretlerinin neredeyse tamamını doğrudan kendi cüzdanlarına aktardı.

YÜKSEK ELEKTRİK FATURASI VE "SIFIR KAZANÇ" RİSKİ

Elde edilen devasa kazanç kripto dünyasında yankı uyandırsa da solo madencilik yüksek maliyet ve ciddi risk barındıran bir "sayısal loto" niteliği taşıyor.

Sürecin barındırdığı temel zorluklar ve maliyet tablosu şu şekilde özetleniyor:

• Yüksek Cihaz Maliyeti: Blok bulma şansını artırmak için binlerce dolarlık gelişmiş ASIC cihazlarına yatırım yapmak gerekiyor.

• Aylık Enerji Gideri: Birden fazla cihazın aktif çalıştığı küçük sistemlerde aylık elektrik faturası 400 ila 1.100 dolar arasında seyrediyor.

• Belirsiz Geri Dönüş: Solo madencilikte blok bulunamadığı sürece hiçbir gelir elde edilemiyor; bir bağımsız madencinin blok doğrulayabilmesi kimi senaryolarda onlarca yıl sürebiliyor.

Kaynak: BeInCrypto

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