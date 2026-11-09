Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) eylül ayında aldığı kararlarla işleme kapatılan yatırım fonlarının yeniden açılmasına yönelik süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş., 9 Kasım 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tasfiye kapsamı dışında bulunan fonlarının yeniden alım satıma açılması için T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye resmi başvurusunu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Başvurunun, SPK'nın 6 Kasım'da yayımladığı "TEFAS'ta ve TEFAS Dışı Dağıtım Kanallarında Alım ve Satıma Kapalı Fonlara İlişkin Basın Duyurusu" kapsamında yapıldığı belirtildi.

PARDUS PORTFÖY'DEN ZİRAAT BANKASI'NA RESMİ BAŞVURU

Pardus Portföy, işleme kapalı fonların yeniden açılabilmesi için gerekli başvuru sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Şirket, yatırımcıların fonlarına yeniden erişim sağlayabilmesini ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini öncelikli hedefleri arasında gösterdi.

Başvurunun ardından ilgili kurumlarla görüşmelerin ve sürece ilişkin takibin sürdürüldüğü belirtildi.

Şirket, gelişmelerin resmi iletişim kanallarından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

SPK KAPALI FONLAR İÇİN YOL HARİTASINI AÇIKLAMIŞTI

SPK, 6 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı basın duyurusunda, bazı yatırım fonlarının yeniden işleme açılmasına ilişkin uygulanacak süreci açıklamıştı.

Kurul, 17 Eylül tarihinde aldığı kararlarla A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula ve Tera Portföy tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının alım satım işlemlerinin durdurulduğunu hatırlattı.

30 Eylül tarihli SPK Bülteni'nde ise A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy bünyesindeki belirli fonların tasfiye işlemlerine öncelik verilmesi kararlaştırılmıştı.

SPK, tasfiye süreci tamamlandıktan sonra aynı şirketlerin tasfiye kapsamında bulunmayan ancak alım satıma kapalı olan fonlarının yeniden işleme açılabileceğini bildirdi.

Bu kapsamda ilgili portföy yönetim şirketlerinin Ziraat Bankası'na başvurması ve başvuruların banka aracılığıyla SPK'ya iletilmesi gerekiyor.

PARDUS PORTFÖY FONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Pardus Portföy'ün resmi başvurusunu gerçekleştirmesine karşın fonların yeniden alım satıma açılacağı tarih henüz açıklanmadı.

SPK'nın belirlediği usule göre açılış tarihi ve alım satım esasları; fonların portföy yapısı, likidite koşulları, piyasa şartları ve yatırımcı menfaatleri dikkate alınarak ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek.

Başvurunun yapılmış olması, fonların otomatik olarak yeniden işleme açıldığı anlamına gelmiyor.

Yatırımcıların fonlarına yeniden erişebilmesi için ilgili süreçlerin tamamlanması ve açılış takviminin duyurulması bekleniyor.