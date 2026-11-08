Borsa İstanbul'da yatırım fonlarının en fazla yatırım yaptığı sektörler belli oldu. 2-6 Kasım 2026 haftasının ardından oluşan verilere göre bankacılık sektörü yüzde 33 ile ilk sırada yer aldı. Holdingler, kimya, perakende ve savunma sanayisi de fonların yatırımlarında öne çıkan sektörler arasında yer aldı. İşte fonların en fazla yatırım yaptığı 10 sektör...

FONLARIN EN FAZLA YATIRIM YAPTIĞI 10 SEKTÖR

Matriks verilerine göre 2-6 Kasım haftasının ardından fonların sektör bazındaki yatırım dağılımında öne çıkan ilk 10 sektör şöyle:

Bankalar: %33

Holdingler ve Yatırım: %9

Kimya, İlaç, Petrol: %9

Perakende Ticaret: %8

Teknoloji Savunma: %7

Metal: %5

Ana Metal Sanayi: %4

Ulaştırma: %4

Teknoloji Bilişim: %2

Elektrik, Gaz ve Su: %2

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÜZDE 33 İLE ZİRVEDE

Fonların sektör dağılımında bankacılık yüzde 33 ile en yüksek orana sahip oldu.

Bankacılık sektörünü yüzde 9 ile holdingler ve yatırım şirketleri ile kimya, ilaç ve petrol sektörü izledi.

Böylece bankacılık sektörü, ikinci sıradaki sektör gruplarının her birinin yaklaşık 3,7 katı büyüklüğünde paya sahip oldu.

ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE DAĞILIM DEĞİŞMEDİ

Matriks kaynaklı 26-30 Ekim 2026 haftası verilerinde de bankacılık sektörünün oranı yüzde 33 olarak açıklanmıştı.

Holdingler ve yatırım şirketleri ile kimya, ilaç ve petrol sektörlerinin yüzde 9'ar, perakende ticaretin yüzde 8 ve teknoloji savunma sektörünün yüzde 7 olan oranları da son haftada değişmedi.

Böylece açıklanan ilk 10 sektörün sıralaması ve oranları iki haftalık dönemde aynı kaldı.

Fonların sektör bazında açıklanan dağılımı, portföylerin hangi alanlarda yoğunlaştığını gösterirken söz konusu oranlar tek başına ilgili sektörlerde yeni alım veya satış yapıldığı anlamına gelmiyor.

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