İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Aralarında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Eski SPK yöneticilerinden Kürşat Sait Babuçcu hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ESKİ SPK YÖNETİCİLERİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüpheliler arasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu ve eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan yer aldı.

Soruşturmada ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı da gözaltına alınan isimler arasında bulundu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelilerden Enver Usca, Ercan Urkan, Mustafa Alper Taş ve Ümit Sincanlı'yı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Kürşat Sait Babuçcu hakkında adli kontrol, Bülent Murat Haholu hakkında ise serbest bırakılma kararı verildi.

Hakimlik, Enver Usca, Ercan Urkan ve Mustafa Alper Taş'ın "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmasına hükmetti. Ümit Sincanlı ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlamaları kapsamında tutuklandı.

Kürşat Sait Babuçcu hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Bülent Murat Haholu ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FON SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 Kasım'da gözaltına alınan 6 şüpheli, dün adliyeye sevk edilmişti. Son tutuklama kararlarıyla birlikte soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.