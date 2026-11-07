Borsa İstanbul'da işlem gören Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO), 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalırken net dönem kârı yüzde 79 düşüş gösterdi. Emlak Konut, Ocak-Eylül 2026 döneminde 2 milyar 869 milyon TL net kâr elde etti.

EMLAK KONUT'UN SATIŞLARI YÜZDE 14 GERİLEDİ

Emlak Konut'un 2026 yılının ilk 9 ayında satış gelirleri 73 milyar 603 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 85 milyar 227 milyon TL'ye kıyasla yüzde 14 azaldı.

Brüt kâr da yıllık bazda yüzde 6 düşüşle 25 milyar 79 milyon TL'ye geriledi. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise yüzde 14 azalarak 18 milyar 662 milyon TL oldu.

NET DÖNEM KÂRI 2,8 MİLYAR TL'YE DÜŞTÜ

Emlak Konut'un net dönem kârında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Şirket, 2025 yılının ilk 9 ayında 13 milyar 409 milyon TL net kâr açıklamıştı. 2026 yılının aynı döneminde ise net kâr 2 milyar 869 milyon TL'ye geriledi. Böylece net dönem kârındaki yıllık düşüş yüzde 79 olarak kaydedildi.

Net parasal pozisyon kazançları ise geçen yılın aynı dönemindeki 2 milyar 255 milyon TL'den 7 milyar 396 milyon TL'ye yükseldi. Bu kalemde yüzde 228 artış gerçekleşti.

EMLAK KONUT'UN TOPLAM VARLIKLARI 494,6 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Şirketin 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıkları 494 milyar 622 milyon TL oldu. Bu tutar, 30 Haziran 2026 dönemindeki 464 milyar 514 milyon TL'ye göre yüzde 6 artış gösterdi.

Dönen varlıklar yüzde 7 artışla 460 milyar 957 milyon TL'ye, duran varlıklar ise yüzde 3 yükselişle 33 milyar 665 milyon TL'ye çıktı.

Emlak Konut'un net borcu 50 milyar 454 milyon TL olarak açıklandı. Net borç, haziran sonundaki 54 milyar 843 milyon TL seviyesine göre yüzde 8 azaldı. Özkaynaklar ise 161 milyar 659 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

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