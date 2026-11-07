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SPK, 2026/79 sayılı bülteninde Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Karar, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kurulun 6 Kasım 2026 tarihli ve 2026/79 sayılı bülteninde yayımlanan karar, "Diğer Başvuru Sonuçları" bölümünde yer aldı.

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TRIVE YATIRIM'IN FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

SPK, Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı.

Kurulun açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 97 nci maddesinin birinci fıkrası, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 07.11.2026 tarihi saat 00:01 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir."

SPK bir aracı kurumun faaliyetlerini geçici olarak durdurdu!, Görsel 1

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