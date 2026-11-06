Borsa İstanbul'da GRTHO koduyla işlem gören Grainturk Holding A.Ş., 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk dokuz ayında 390,8 milyon TL ana ortaklık net zararı kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde 1,17 milyar TL net kâr açıklayan şirketin üçüncü çeyrekteki net zararı ise 811,9 milyon TL oldu.

GRAINTURK HOLDİNG 390,8 MİLYON TL ZARAR AÇIKLADI

Grainturk Holding'in 1 Ocak–30 Eylül 2026 dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre ana ortaklık net dönem zararı 390.799.268 TL olarak gerçekleşti.

Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 1.167.798.664 TL ana ortaklık net kârı elde etmişti. Böylece yıllık bazda kârdan zarara geçildi.

Temmuz–eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte ise 811.895.007 TL ana ortaklık net zararı kaydedildi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 572.901.525 TL net kâr açıklanmıştı.

GRTHO'NUN HASILATI YÜZDE 26,6 AZALDI

Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki hasılatı 5.613.293.819 TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 7.642.465.834 TL olan hasılat, yıllık bazda yaklaşık yüzde 26,6 geriledi.

Brüt kâr 835,6 milyon TL'den 528,3 milyon TL'ye düşerken esas faaliyet kârı da 643,3 milyon TL'den 256,4 milyon TL'ye geriledi.

Üçüncü çeyrekte şirketin hasılatı 1,44 milyar TL, brüt kârı 105,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 16,3 milyon TL esas faaliyet zararı kaydedildi.

FİNANSMAN GİDERLERİ VE PARASAL KAYIP BİLANÇODA ÖNE ÇIKTI

Grainturk Holding'in dokuz aylık finansman giderleri, geçen yılın aynı dönemindeki 131,5 milyon TL'den 337,9 milyon TL'ye yükseldi.

Şirketin net parasal pozisyon kaybı ise 1,08 milyar TL olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu kalemden 542,3 milyon TL zarar yazılmıştı.

Ayrıca yatırım faaliyetlerinden 768,7 milyon TL gelir ve 820,9 milyon TL gider kaydedildi.

Bu kalemler, şirketin dönem sonunda net zarar açıklamasında etkili olan finansal sonuçlar arasında yer aldı.

GRAINTURK HOLDİNG'İN ÖZKAYNAKLARI 10,45 MİLYAR TL OLDU

Şirketin 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıkları 13,08 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2025 yıl sonunda toplam varlıklar 12,93 milyar TL düzeyindeydi.

Ana ortaklığa ait özkaynaklar ise 2025 yıl sonundaki 11,21 milyar TL'den 10,45 milyar TL'ye geriledi.

Şirketin nakit ve nakit benzerleri 805,5 milyon TL, toplam özkaynakları ise 10,65 milyar TL olarak açıklandı.

GRTHO 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇO SONUÇLARI

2025 ve 2026 ilk dokuz aylık dönem karşılaştırması:

Finansal gösterge 2025/9 aylık 2026/9 aylık Hasılat 7,64 milyar TL 5,61 milyar TL Brüt kâr 835,6 milyon TL 528,3 milyon TL Esas faaliyet kârı 643,3 milyon TL 256,4 milyon TL Ana ortaklık net kârı/zararı 1,17 milyar TL -390,8 milyon TL

Bilanço tarihi itibarıyla:

Toplam varlıklar: 13,08 milyar TL

Ana ortaklığa ait özkaynaklar: 10,45 milyar TL

Nakit ve nakit benzerleri: 805,5 milyon TL

Üçüncü çeyrek ana ortaklık net zararı: 811,9 milyon TL

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