Borsa İstanbul'da TOASO koduyla işlem gören Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Şirket, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 10 milyar 972 milyon 737 bin TL net kâr elde etti. Tofaş'ın 2025 yılının aynı dönemindeki net kârı 3 milyar 802 milyon 128 bin TL seviyesindeydi.

Böylece şirketin dokuz aylık net kârı yıllık bazda yüzde 188,6 artış kaydetti.

TOFAŞ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 4,33 MİLYAR TL KÂR AÇIKLADI

Tofaş'ın yalnızca temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrek net kârı 4 milyar 331 milyon 820 bin TL olarak gerçekleşti.

Şirket, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 1 milyar 567 milyon 618 bin TL net kâr açıklamıştı. Böylece üçüncü çeyrek net kârında yıllık yüzde 176,3 artış kaydedildi.

TOASO'NUN SATIŞ GELİRLERİ 293,54 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Tofaş'ın 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 293 milyar 540 milyon 755 bin TL'ye ulaştı.

Şirketin esas faaliyet kârı ise geçen yılın aynı dönemindeki 625 milyon 350 bin TL zarardan 5 milyar 552 milyon 458 bin TL kâra döndü.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da yüzde 12,1 artışla 7 milyar 533 milyon 739 bin TL olarak gerçekleşti.

TOASO 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇO SONUÇLARI

Satış gelirleri

2025/9: 245.788.653.000 TL

2026/9: 293.540.755.000 TL

Değişim: Yüzde 19,4 artış

Net dönem kârı

2025/9: 3.802.128.000 TL

2026/9: 10.972.737.000 TL

Değişim: Yüzde 188,6 artış

Esas faaliyet kârı

2025/9: -625.350.000 TL

2026/9: 5.552.458.000 TL

Değişim: Zarardan kâra geçiş

FAVÖK

2025/9: 6.723.350.000 TL

2026/9: 7.533.739.000 TL

Değişim: Yüzde 12,1 artış

TOFAŞ'IN TOPLAM VARLIKLARI 212,2 MİLYAR TL

Şirketin toplam varlıkları, 2025 yıl sonundaki 215 milyar 720 milyon TL seviyesinden 30 Eylül 2026 itibarıyla 212 milyar 199 milyon TL'ye geriledi.

Aynı dönemde toplam yükümlülükler 141,09 milyar TL'den 139,42 milyar TL'ye, özkaynaklar ise 74,63 milyar TL'den 72,78 milyar TL'ye düştü.

TOASO HİSSESİNİN F/K VE PD/DD ORANLARI

Paylaşılan piyasa verilerine göre Tofaş'ın piyasa değeri yaklaşık 111,80 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı 6,37, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 1,54 olarak belirtiliyor.