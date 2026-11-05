Borsa İstanbul'da YEOTK koduyla işlem gören YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş., 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Şirketin 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,1 artarak 1 milyar 533 milyon 569 bin TL'ye yükseldi. YEO Teknoloji, 2025 yılının ilk dokuz ayında 934 milyon 274 bin TL kâr açıklamıştı.

YEOTK'NİN SATIŞ GELİRLERİ 17,5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

YEO Teknoloji'nin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artışla 17 milyar 504 milyon 888 bin TL olarak gerçekleşti.

Şirketin esas faaliyet kârı yüzde 77,9 artarak 3 milyar 822 milyon 835 bin TL'ye ulaştı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise yüzde 103,2 artışla 4 milyar 445 milyon 942 bin TL oldu.

YEO TEKNOLOJİ 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇO SONUÇLARI

Şirketin 2025 ve 2026 yıllarının ilk dokuz aylık dönemlerine ilişkin finansal göstergeleri şöyle:

Satış gelirleri

2025/9: 13.329.414.736 TL

2026/9: 17.504.887.609 TL

Değişim: Yüzde 31,3 artış

Net kâr

2025/9: 934.274.232 TL

2026/9: 1.533.569.069 TL

Değişim: Yüzde 64,1 artış

Esas faaliyet kârı

2025/9: 2.149.344.100 TL

2026/9: 3.822.834.647 TL

Değişim: Yüzde 77,9 artış

FAVÖK

2025/9: 2.187.555.000 TL

2026/9: 4.445.942.000 TL

Değişim: Yüzde 103,2 artış

YEOTK'NİN TOPLAM VARLIKLARI 37,46 MİLYAR TL

Paylaşılan bilanço verilerine göre YEO Teknoloji'nin toplam varlıkları, 2025 yıl sonundaki 33,04 milyar TL seviyesinden 30 Eylül 2026 itibarıyla 37,46 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin tabloda yer verilen özkaynakları 6,49 milyar TL, toplam borçları ise 30,09 milyar TL olarak bildirildi.

YEOTK HİSSESİNİN F/K VE PD/DD ORANLARI

Paylaşılan piyasa verilerine göre YEO Teknoloji'nin piyasa değeri yaklaşık 19,50 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı 8,00, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 3,00 olarak belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.