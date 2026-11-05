YEO Teknoloji (YEOTK), 2026 yılının ilk dokuz ayında 1,53 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin satış gelirleri yüzde 31, esas faaliyet kârı ise yüzde 78 arttı.
Borsa İstanbul'da YEOTK koduyla işlem gören YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş., 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.
Şirketin 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,1 artarak 1 milyar 533 milyon 569 bin TL'ye yükseldi. YEO Teknoloji, 2025 yılının ilk dokuz ayında 934 milyon 274 bin TL kâr açıklamıştı.
YEOTK'NİN SATIŞ GELİRLERİ 17,5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI
YEO Teknoloji'nin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artışla 17 milyar 504 milyon 888 bin TL olarak gerçekleşti.
Şirketin esas faaliyet kârı yüzde 77,9 artarak 3 milyar 822 milyon 835 bin TL'ye ulaştı.
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise yüzde 103,2 artışla 4 milyar 445 milyon 942 bin TL oldu.
YEO TEKNOLOJİ 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇO SONUÇLARI
Şirketin 2025 ve 2026 yıllarının ilk dokuz aylık dönemlerine ilişkin finansal göstergeleri şöyle:
Satış gelirleri
- 2025/9: 13.329.414.736 TL
- 2026/9: 17.504.887.609 TL
- Değişim: Yüzde 31,3 artış
Net kâr
- 2025/9: 934.274.232 TL
- 2026/9: 1.533.569.069 TL
- Değişim: Yüzde 64,1 artış
Esas faaliyet kârı
- 2025/9: 2.149.344.100 TL
- 2026/9: 3.822.834.647 TL
- Değişim: Yüzde 77,9 artış
FAVÖK
- 2025/9: 2.187.555.000 TL
- 2026/9: 4.445.942.000 TL
- Değişim: Yüzde 103,2 artış
YEOTK'NİN TOPLAM VARLIKLARI 37,46 MİLYAR TL
Paylaşılan bilanço verilerine göre YEO Teknoloji'nin toplam varlıkları, 2025 yıl sonundaki 33,04 milyar TL seviyesinden 30 Eylül 2026 itibarıyla 37,46 milyar TL'ye yükseldi.
Şirketin tabloda yer verilen özkaynakları 6,49 milyar TL, toplam borçları ise 30,09 milyar TL olarak bildirildi.
YEOTK HİSSESİNİN F/K VE PD/DD ORANLARI
Paylaşılan piyasa verilerine göre YEO Teknoloji'nin piyasa değeri yaklaşık 19,50 milyar TL seviyesinde bulunuyor.
Şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı 8,00, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 3,00 olarak belirtiliyor.
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