İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında daha önce ifade veren eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 5 Kasım Perşembe günü ikinci kez ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından üç isim hakkında talep edilen adli tedbirler belli oldu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA OZATD DETAYI

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığı savcılık sevk yazısında, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tespitler yer aldı.

Yazıda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan raporda Fatma Betül Sayan Kaya'nın hisse fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Savcılık, OZATD hissesindeki işlemler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sermaye ve ortaklık yapısının incelendiğini, Tera grubunun şirket ve fon bazında söz konusu hissede yoğun miktarda alım gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

TERA GRUBU YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMELERİ SEVK YAZISINDA

Sevk yazısında, soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tera grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile görüştüğü, grup yöneticilerinden Erdin Özel ile ise geçmişe dayanan bir tanışıklığının bulunduğu aktarıldı.

Kaya'nın hisse yatırım sürecinde Erdin Özel ile görüşmelerini yoğun şekilde sürdürdüğü de yazıda yer aldı.

Ayrıca Kaya'nın Tera grubunda yatırım hesabı açtığının işlem kayıtları ve beyanlarla doğrulandığı belirtildi.

OZATD HİSSELERİNİ TASFİYEDEN BİR GÜN ÖNCE DEVRETTİĞİ BELİRTİLDİ

Savcılığın sevk yazısında, Fatma Betül Sayan Kaya'nın OZATD hisselerini Nisan 2026'da aldığı, 16 Eylül 2026'da ise devrettiği ifade edildi.

Fonlara ilişkin tasfiye kararının 17 Eylül 2026'da alındığına işaret edilen yazıda, hisse devrinin bu karardan bir gün önce gerçekleştiği vurgulandı.

Söz konusu işlemin piyasada satış yoluyla değil, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye virman yöntemiyle yapıldığı ve hisse satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı belirtildi.

SATIŞ BEDELİNİN AYNI GÜN HESABA GEÇTİĞİ TESPİTİ

Sevk yazısında, OZATD hisselerinde normal takas süresinin T+2 olduğu, yani satış işleminin ardından bedelin iki iş günü içerisinde hesaba geçtiği anlatıldı.

Ancak Kaya'nın işleminde T+0 yöntemiyle virman gerçekleştirildiği, hisselerin Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredildiği ve şirket tarafından satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı kaydedildi.

SAVCILIKTAN "TASFİYE KARARINI ÖNCEDEN BİLME" İDDİASI

Savcılık, sevk yazısında Kaya'nın Tera grubu yöneticileriyle iletişim halinde olmasını, ilk kez borsa yatırımı yapmasına karşın yüksek tutarda işlem gerçekleştirmesini ve hisselerini tasfiye kararından bir gün önce devretmesini birlikte değerlendirdi.

Bu kapsamda Kaya'nın hisse fiyat hareketlerini ve tasfiye kararını önceden bildiği yönünde değerlendirmeye yer verildi.

Savcılık, Kaya hakkında kaçma ve delil karartma şüphesi bulunduğunu, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını belirterek tutuklanmasını talep etti.