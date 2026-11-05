Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 455 bini aşkın yatırımcıyı ilgilendiren tasfiye sürecinde küçük yatırımcılara yönelik ilk ödemelerin başladığını belirterek, sürecin kasım ayı ortasına kadar büyük ölçüde hız kazanacağını ve hak sahiplerinin önemli bir bölümünün anaparasını geri alacağını duyurdu.

Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Ekonomi" başlıklı buluşmada konuşan Yılmaz, dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın tamamlandığını aktardı.

Yılmaz, sermaye piyasalarına duyulan güvenin korunması ve küçük tasarruf sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi adına ödemelerin hafta boyunca kesintisiz süreceğini kaydetti.

7 PORTFÖY ŞİRKETİ, 131 FON VE 455 BİN YATIRIMCI

SPK'nın 23 Eylül 2026 tarihli resmî verilerine göre, 17 Eylül’de faaliyet izni iptal edilerek tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre ödeme mekanizması herkes için standart bir tutar üzerinden değil, "net anapara" hesabı üzerinden kademeli olarak yürütülüyor:

• Net Yatırım Tutarı Esas Alınıyor: Hesaplamalarda yatırımcının sisteme koyduğu toplam anapara ile geçmiş dönemde fondan yaptığı kâr/anapara çekimleri mahsuplaştırılıyor.

• Çekim Yapanlara Mahsup Kuralı: Örneğin sisteme 200 bin TL yatırıp geçmişte 300 bin TL nakit çekimi yapmış olan bir yatırımcı, yatırdığı anaparayı fazlasıyla tahsil etmiş sayıldığı için öncelikli ödeme grubunda yer almayacak.

• 1 Milyon TL Tavan Sınırı: SPK'nın 27 Ekim 2026 tarihli kararı uyarınca ara ödemelerde kişi başına 1 milyon TL'lik üst tavan sınırı uygulanıyor. Bu tavan, fonda parası olan herkese 1 milyon TL ödeneceği anlamına gelmiyor; fonun nakde çevrilebilen mevcut varlığı oranında ve yatırımcının kanıtlanan net anaparası kadar ödeme yapılıyor.

KASIM ORTASINA KADAR SÜRECİN OMURGASINI TAMAMLAMAK

Yılmaz, tasfiye sürecinin SPK koordinasyonunda titizlikle yürütüldüğünü belirterek, kasım ortasına kadar hak sahiplerinin büyük çoğunluğuna ödemelerin ulaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Açıklamada, fonların mal varlıklarının nakde dönüştürülme hızı ve Takasbank nezdindeki tasfiye hesaplarına aktarılacak tutarlara göre sürecin kalan etaplarının ilan edileceği bildirildi.