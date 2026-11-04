Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de eylül ayında başlayan fon tasfiyelerinin sermaye piyasaları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Kuruluş, yaklaşık 500 bin yatırımcının süreçten etkilendiğini belirtirken, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerinin 15 Eylül-30 Ekim döneminde dolar bazında yüzde 34 azaldığına dikkat çekti. Fitch, işlem hacimlerindeki düşüş ve yatırımcı güvenindeki zayıflamanın özellikle aracı kurumların gelirlerini baskıladığını bildirdi.

FITCH'TEN 500 BİN YATIRIMCIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fitch Ratings'in 3 Kasım 2026 tarihli değerlendirmesinde, Türkiye'deki yatırım fonu tasfiyelerinin finansal piyasalar üzerindeki etkileri ele alındı.

Kuruluş, piyasalardaki dalgalanmanın yaklaşık 500 bin yatırımcıyı etkilediğini belirterek sermaye piyasası araçlarına yönelik güvenin zayıfladığına işaret etti.

Özellikle bireysel yatırımcıların işlemlerine ağırlık veren aracı kurumların mevcut koşullardan daha fazla etkilenebileceği ifade edildi.

Fitch'in değerlendirmesinde yer alan yaklaşık 500 bin yatırımcı sayısı, doğrudan finansal zarar gerçekleşen kişi sayısını göstermiyor.

BORSA İSTANBUL'UN PİYASA DEĞERİNDE YÜZDE 34'LÜK DÜŞÜŞ

Fitch'in raporunda Borsa İstanbul'daki piyasa değeri değişimine de yer verildi.

15 Eylül-30 Ekim 2026 döneminde Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri dolar bazında yüzde 34 azalarak 274 milyar dolara geriledi.

Bu değişim, şirketlerin toplam piyasa büyüklüğünü ifade ediyor. BIST 100 endeksinin aynı oranda değer kaybettiği anlamına gelmiyor.

ARACI KURUMLARIN KOMİSYON GELİRLERİ BASKI ALTINDA

Fitch Ratings, hisse senedi piyasasındaki işlem hacimlerinin azalmasının aracı kurumların komisyon gelirlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kuruluş, halka arz ve borçlanma aracı ihraçlarındaki yavaşlamanın da aracı kurumların gelir yaratma kapasitesini sınırlandırdığına dikkat çekti.

Fitch'e göre hisse senedi fiyatlarında yaşanan sert gerilemeler, teminat olarak kullanılan varlıkların değerini azaltarak teminat tamamlama çağrılarının artmasına neden olabilir.

Bu durumun özellikle bireysel yatırımcı ağırlıklı faaliyet gösteren aracı kurumlar açısından ek operasyonel risk oluşturabileceği değerlendirildi.

ÖZEL SEKTÖRÜN BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI YÜZDE 70 AZALDI

Raporda sermaye piyasalarındaki daralmanın şirketlerin finansman faaliyetlerine yansımaları da değerlendirildi.

Türkiye'de özel sektörün yurt içi borçlanma aracı ihraçları, 2026 yılının ilk dokuz ayında aylık ortalama 4,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında ise ihraç tutarı yaklaşık 1,5 milyar dolara geriledi.

Böylece ekim ayındaki ihraç hacmi, önceki dokuz ayın aylık ortalamasının yaklaşık yüzde 70 altında kaldı.

NİTELİKLİ YATIRIMCI SINIRINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Fitch, 26 Ekim 2026 tarihinde nitelikli yatırımcı statüsü için gereken finansal varlık alt sınırının 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltilmesini de değerlendirdi.

Kuruluş, yeni sınırın potansiyel yatırımcı kitlesini daraltabileceğini ve aracı kurumların işlem hacmi ile gelir potansiyelini sınırlayabileceğini belirtti.

BANKALAR VE SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN NE BEKLENİYOR?

Aracı kurumların gelir görünümüne ilişkin olumsuz değerlendirmelere karşılık Fitch, bankalar ve sigorta şirketleri üzerindeki etkilerin sınırlı kalmasını bekliyor.

Kuruluş, bankacılık sektörünün tasfiye kapsamındaki fonlara doğrudan maruziyetini ihmal edilebilir düzeyde değerlendirirken, aktif kalitesinde ortaya çıkabilecek olası bozulmanın yönetilebilir seviyede kalacağını öngördü.

Sigorta şirketlerinin yatırım portföylerinin ağırlıklı olarak mevduat ve devlet tahvillerinden oluştuğunu belirten Fitch, sektörün kredi profillerinde de belirgin bir bozulma beklemediğini bildirdi.

Fitch ayrıca güçlü sermaye ve likidite yapısına sahip, faaliyet alanları çeşitlendirilmiş aracı kurumların mevcut piyasa koşullarını daha kolay yönetebileceğini değerlendirdi.