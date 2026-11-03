Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan kurula; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili düzenleyici kurumların üst düzey temsilcileri katıldı.

Zirvede, hak sahiplerine aktarılan kaynaklar ve bu hafta sürdürülecek ara ödeme takvimi masaya yatırıldı.

Süreç, 22 Ekim 2026 tarihli 7596 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 27 Ekim 2026 tarihli 76/1903 sayılı kararıyla resmiyet kazanmıştı.

Alınan kararlar doğrultusunda, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemeler 30 Ekim itibarıyla doğrudan yatırımcı hesaplarına aktarılmaya başlandı.

100 FONDA 247 BİNİ AŞKIN YATIRIMCIYA 97,3 MİLYAR TL

Kurul toplantısında paylaşılan bilançoya göre hem olağan hem de olağanüstü tasfiye kanallarında devasa bir kaynak transferi tamamlandı.

Tasfiye Türü İlgili Portföy Yönetim Şirketleri Kapsam / Fon Sayısı Ödenen Tutar Olağanüstü Tasfiye Atlas Portföy, Pusula Portföy, Tera Portföy - 29,3 Milyar TL Olağan Tasfiye A1 Capital, Bulls Portföy, Pardus Portföy, Hedef Portföy 93 Fon 68,0 Milyar TL Genel Toplam Tüm İlgili Portföy Şirketleri 100 Fon (247.839 Yatırımcı) 97,3 Milyar TL

178 BİN YATIRIMCININ ANAPARASI KURTARILDI, USULSÜZ KAZANÇLAR KAPSAM DIŞI

Açıklanan verilere göre bugüne kadar 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar TL ödeme yapılarak anapara tutarları eksiksiz karşılandı.

Öte yandan denetim mekanizmalarının titizlikle işletildiği vurgulandı. Yetkili otoritelerin yürüttüğü incelemeler neticesinde; mevzuata aykırı, haksız veya fahiş kazanç elde ettiği belirlenen kişilerin ara ödeme listelerinden çıkarıldığı ve kapsam dışı bırakıldığı bildirildi.

YENİ ÖDEMELER KÜÇÜK YATIRIMCIDAN BAŞLAYACAK

Hak sahiplerinin merakla beklediği takvime ilişkin detaylar da netleşti. 7596 sayılı Kanun ve SPK kararları doğrultusunda ara ödemeler bu hafta da kesintisiz devam edecek.

• Öncelik Para Piyasası Fonlarında: Yeni etap ödemelerine para piyasası fonlarından başlanacak.

• Küçük Yatırımcı Koruması: Dağıtım planı, en düşük katılma payına sahip yatırımcılardan yüksek tutarlı portföylere doğru kademeli olarak ilerleyecek. Böylece tabana yayılan en yüksek sayıda tasarruf sahibinin mağduriyetinin hızla giderilmesi hedefleniyor.