Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS), 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından Borsa İstanbul’da satış baskısıyla karşılaştı. AKFIS hisseleri, 3 Kasım işlem gününde yüzde 9,95 değer kaybederek 11,76 TL seviyesine geriledi. Hissede en çok alım ve satım gerçekleştiren aracı kurumlar da belli oldu.

Kaynak: Hissenet

AKFIS HİSSELERİ BİLANÇO SONRASI TABAN SEVİYESİNE GERİLEDİ

Akfen İnşaat’ın 2026 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarına göre şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 13,74 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kâr yüzde 6 artışla 5,08 milyar TL, FAVÖK ise yüzde 6 yükselişle 4,71 milyar TL oldu.

Buna karşın şirketin net dönem kârı yüzde 14 azalarak 461,8 milyon TL’ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde net dönem kârı 539,6 milyon TL seviyesindeydi.

Şirketin net borcu 2026 Haziran dönemindeki 20,99 milyar TL seviyesinden 20,12 milyar TL’ye gerilerken özkaynakları yüzde 1 artışla 40,10 milyar TL oldu.

AKFIS HİSSELERİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

3 Kasım 2026 tarihli aracı kurum dağılımına göre AKFIS hisselerinde en fazla net alım gerçekleştiren kurum QNB oldu. QNB, 659 bin 869 lotluk net alımla ilk sırada yer aldı. Deniz Yatırım 407 bin 442 lot, Vakıf Yatırım ise 304 bin 323 lot net alım gerçekleştirdi.

AKFIS hisselerinde en çok net alım yapan ilk 5 aracı kurum:

Aracı kurum Net lot QNB 659.869 Deniz Yatırım 407.442 Vakıf Yatırım 304.323 AK Yatırım 205.036 Midas 177.499

Kaynak: ForInvest

AKFIS HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aynı işlem gününde en yüksek net satışı gerçekleştiren aracı kurum ise Phillip oldu. Phillip'in net satışı 644 bin 115 lot olarak kaydedildi. Yapı Kredi Yatırım 439 bin 975 lot, InvestAZ ise 311 bin 137 lot net satış yaptı.

AKFIS hisselerinde en çok net satış yapan ilk 5 aracı kurum:

Aracı kurum Net lot Phillip -644.115 Yapı Kredi Yatırım -439.975 InvestAZ -311.137 Tacirler Yatırım -300.230 İnfo Yatırım -212.150

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