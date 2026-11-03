ABD'de 3 Kasım ara seçimleri için sandık başına gidilirken küresel piyasalarda gözler Kongre'nin yeni dağılımına çevrildi. Demokratların her iki kanatta çoğunluğu kazanmasına yönelik tahmin piyasası fiyatlaması yüzde 77'ye yükselirken küresel borsalarda satış baskısı görüldü. Seçim sonuçlarının dolar, ABD tahvil faizleri ve özellikle teknoloji hisseleri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor. Wall Street'te ise seçimlerin ardından ortaya çıkabilecek üç farklı senaryo öne çıkıyor.

ABD SEÇİMLERİ ÖNCESİ PİYASALARDA SON DURUM

ABD'de 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilen Kongre ara seçimleri öncesinde küresel hisse senedi piyasalarında temkinli seyir öne çıktı.

Reuters'ın aktardığı piyasa verilerine göre S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,14 gerilerken Avrupa'nın STOXX 600 endeksi yüzde 0,60 düşüş kaydetti.

Asya piyasalarında da satışlar yaşandı. Güney Kore'nin KOSPI ve Tayvan'ın gösterge endeksleri yüzde 3,6 değer kaybetti.

Dolar endeksi 101,69 seviyesine gerilerken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,9064'e yükseldi.

Küresel piyasalardaki satış baskısında ABD ara seçimlerinin yarattığı belirsizliğin yanı sıra teknoloji şirketlerinin bilançoları ve yapay zeka yatırımlarının maliyetlerine ilişkin endişeler de etkili oldu.

ABD SEÇİMLERİNDE BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

ABD'de seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte tahmin piyasalarında Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesine yönelik fiyatlamalar yükseldi.

Polymarket verilerine göre Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu kazanmasına ilişkin fiyatlanan olasılık, 2 Kasım'daki yüzde 72 seviyesinden 3 Kasım'da yaklaşık yüzde 77'ye çıktı.

Söz konusu oran, tahmin piyasası katılımcılarının beklentilerini yansıtıyor ve seçimlerin kesin sonucunu göstermiyor.

Öte yandan UBS Global Wealth Management, 2 Kasım tarihli değerlendirmesinde Demokratların iki kanadı da kazanması senaryosuna yüzde 50, Kongre'nin iki parti arasında bölünmesine yüzde 40, Cumhuriyetçilerin mevcut çoğunluklarını korumasına ise yüzde 10 olasılık atadı.

WALL STREET'TE ÜÇ FARKLI SEÇİM SENARYOSU! PİYASALARA ETKİSİ

ABD seçim sonuçlarının piyasalar üzerindeki etkisi, Kongre'de hangi partinin çoğunluğu sağlayacağına bağlı olarak değişebilecek.

Demokratların iki kanadı kazanması: Yapay zeka şirketleri, veri merkezleri ve finans kuruluşlarına yönelik denetimlerin artırılması gündeme gelebilir. Bu durum özellikle teknoloji hisselerinde kısa vadeli oynaklığı artırabilir.

Kongre'nin iki parti arasında bölünmesi: Bütçe görüşmeleri ve borç tavanına ilişkin siyasi anlaşmazlıklar öne çıkabilir. Özellikle 2027 yılında gündeme gelecek borç tavanı müzakereleri, dolar ve tahvil piyasaları açısından önem taşıyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu koruması: Mevcut vergi ve düzenleme politikalarının devam etmesi beklentisi güçlenebilir. Bununla birlikte savunma harcamaları ve vergi düzenlemelerinin bütçe açığını büyütebileceği ihtimali, ABD tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

DOLAR VE ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENEBİLİR?

ABD ara seçimleri öncesinde döviz ve değerli metal piyasalarında da siyasi gelişmeler takip ediliyor.

Standard Chartered'ın değerlendirmesine göre Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadındaki çoğunluğunu koruması, ABD tahvil getirileri üzerinden doları kısa vadede destekleyebilir.

Buna karşılık Kongre'de siyasi anlaşmazlıkların artması, bütçe görüşmeleri ve borç tavanı konusunda belirsizlik yaratabilir.

Altın fiyatları açısından ise seçim sonuçlarının güvenli liman talebine etkisi önem taşıyor.

Ancak altının yönünde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz beklentileri, tahvil getirileri, doların küresel performansı ve Orta Doğu'daki gelişmeler de belirleyici olmaya devam ediyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE YENİ RİSK GÜNDEMDE

Seçim sonuçlarının en fazla etkileyebileceği alanlardan biri olarak yapay zeka sektörü gösteriliyor.

Demokratların Kongre'de güç kazanması durumunda veri merkezleri, yapay zeka yatırımları ve teknoloji şirketlerinin faaliyetlerine yönelik incelemelerin artabileceği değerlendiriliyor.

JPMorgan stratejistlerine göre Cumhuriyetçilerin Kongre kontrolünü koruması ise düzenleyici politikalardaki devamlılık nedeniyle yapay zeka altyapı yatırımları açısından daha destekleyici bir ortam oluşturabilir.

Bununla birlikte seçim sonuçları dışında şirket bilançoları ve yapay zeka yatırımlarından beklenen getiriler de teknoloji hisselerinin fiyatlamasında etkili olmayı sürdürüyor.

ABD ARA SEÇİMLERİ BORSA İSTANBUL'U ETKİLER Mİ?

ABD ara seçimlerinin Borsa İstanbul üzerindeki olası etkisinin küresel risk iştahı, doların seyri ve ABD tahvil faizleri üzerinden ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle ABD tahvil getirilerindeki değişimler, uluslararası yatırımcıların gelişmekte olan piyasalara yönelik portföy tercihlerini etkileyebilir.

Ancak BIST 100 endeksinin yönünde Türkiye'deki enflasyon ve faiz beklentileri, yabancı yatırımcı hareketleri ve şirket bilançoları da belirleyici olmaya devam edecek.

Seçim sonuçlarının piyasa beklentilerinden farklılaşması durumunda küresel varlıklarda kısa vadeli oynaklık artabilir.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak ara seçimlerin ilk sonuçlarının Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren gelmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi ve Senato'daki güç dağılımının belirlenmesiyle birlikte piyasaların yeni Kongre'nin maliye politikası, kamu harcamaları ve düzenlemelere olası etkilerini değerlendirmesi bekleniyor.

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