Şirketin bağlı ortaklığı ATP Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP Capital) öncülüğünde hayata geçirilen "Ata Temiz Enerji ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi"nin kuruluş işlemleri tamamlanarak resmen tescil edildi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; kuruluşun T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 3 Kasım 2026 tarihinde tescil edildiği ve aynı tarihli, 11700 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı bildirildi.

SERMAYEDEKİ PAYI YÜZDE 45,10 OLDU

Daha önce 22 Ekim 2026 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan yeni iştirak planında yasal süreçler noktalandı. Yeni kurulan Ata Temiz Enerji ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinde ATP Capital'in kurucu ortak olarak pay oranı yüzde 45,10 olarak gerçekleşti.