Otomotiv sektöründe ekim ayı satış rakamlarının netleşmesinin ardından aracı kurumlardan şirket bazlı hedef fiyat revizyonları gelmeye başladı.

Kurum, DOAS için 12 aylık hedef fiyatını 302,90 TL olarak yinelerken, hissenin 129,70 TL seviyesindeki mevcut fiyatına göre yüzde 133,53 oranında net prim potansiyeli barındırdığını hesapladı.

ŞEKER YATIRIM DOAS DEĞERLENDİRME TABLOSU

Kriter Detay Aracı Kurum Şeker Yatırım Hisse Kodu DOAS (BIST) Son Fiyat 129,70 TL Hedef Fiyat 302,90 TL Tavsiye Al Prim Potansiyeli %133,53 Rapor Tarihi 3 Kasım 2026

SATIŞLARDA EKİM AYINDA SERT DARALMA

Şeker Yatırım raporunda Doğuş Otomotiv’in ekim ayı ve 10 aylık kümülatif satış performansındaki zayıflama öne çıkarıldı:

• Binek Araç Satışları: Ekim 2025'teki 18.446 adet seviyesinden Ekim 2026'da yıllık yüzde 33,7 düşüşle 12.231 adede indi.

• Hafif Ticari Araç Satışları: Ekim 2026'da yıllık yüzde 45,6 gerileyerek 1.365 adet olarak kaydedildi.

• 10 Aylık Kümülatif Veriler (10A26): Yılın ilk 10 ayında binek araç perakende teslimatları yıllık yüzde 14,3 daralarak 115.811 adede, hafif ticari satışları ise yüzde 16,7 gerilemeyle 15.792 adede çekildi.

Şirket yönetimi buna karşın 2026 yılının tamamı için toplam yurtiçi perakende pazarının (binek + hafif ticari + ağır ticari) 1,2 milyon adet bandında kapanmasını, Doğuş Otomotiv markalı araç satışının ise (Skoda hariç) 125 bin adet ve üzerinde gerçekleşmesini bekliyor.

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