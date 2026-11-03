Saat 12:40 itibarıyla kaydedilen aracı kurum dağılımı verilerine göre kurumun toplam net hacmi eksi 309,5 milyon TL (-309.544.741 TL) seviyesinde gerçekleşti.

Kurumun gün ortası işlemlerinde portföy çıkışları bankacılık, savunma sanayii ve perakende hisselerinde yoğunlaşırken; alım tarafında borsa yatırım fonları (BYF) belirgin bir ağırlık oluşturdu.

SATIŞ TARAFINDA BANKALAR VE ASELSAN DİKKAT ÇEKTİ

Ziraat Yatırım üzerinden yapılan satışlarda özel bankalar ile savunma ve enerji devleri ilk sıralarda yer aldı.

Satış listesinde Yapı Kredi (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) başı çekerken; günün erken saatlerinde 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi açıklayan ASELSAN (ASELS) paylarında 57,1 milyon TL’lik kâr satışı dikkat çekti.

ALIM TARAFINDA BORSA YATIRIM FONLARI VE THY ÖNE ÇIKTI

Satış baskısının aksine alım tarafında sermaye, fonlar ve havacılık hissesine yöneldi. Ziraat Portföy fonları ZPLIB ve Z30KP, kurumun toplam alımlarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturdu.

Hisse bazında en güçlü net giriş 38,9 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) paylarında görülürken, Ziraat Yatırım müşterilerinin bireysel hisse satışlarından elde edilen likiditeyi fonlara ve seçici sanayi paylarına kaydırdığı tablolara yansıdı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.