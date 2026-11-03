Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı üçüncü çeyrek mali tabloları 9 Kasım 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.

AKSEN BİLANÇOSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aksa Enerji, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının 9 Kasım 2026 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışının ardından açıklanmasının planlandığını bildirdi.

Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço açıklamasıyla birlikte şirketin 2026 yılının ilk dokuz aylık dönemindeki finansal performansı da ortaya çıkacak.

AKSEN hisseleri yazım sırasında yüzde 0,08’lik yükselişle 62,15 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 3,42, aylık bazda yüze 16,31 değer kaybetti.

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