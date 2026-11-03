Milyonlarca çalışan ve emeklinin beklediği 2027 yılı maaş zamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için komisyonun aralık ayında toplanacağını duyuran Işıkhan, memur ve memur emeklilerine 2027 yılında uygulanacak toplu sözleşme zamlarına enflasyon farkının da ekleneceğini bildirdi.

2027 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin takvimi paylaştı.

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla aralık ayında toplanacağını duyurdu.

Komisyon görüşmelerinde 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenecek.

"ENFLASYON FARKI DA YANSITILACAKTIR"

Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin maaş artışına ilişkin de konuştu. Işıkhan, "2026-2027 toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerimiz için 2027 yılında yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki artışlar ile olası enflasyon farkı da aylıklara yansıtılacaktır" dedi.