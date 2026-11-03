Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,58 olarak açıklamasının ardından milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak 2027 maaş zamlarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve DÜNYA yazarı Özgür Erdursun, yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alabileceği zam oranlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Erdursun'un değerlendirmesine göre, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin de hesaba katılmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşebilir. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 8,5 oranında artış öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

Özgür Erdursun, ocak ayında yapılması beklenen artışla birlikte en düşük emekli aylığının 26 bin TL seviyesine yükselebileceğini tahmin etti.

Ancak bu rakamın kesinleşmiş bir zam tutarı olmadığı, yıl sonu enflasyon gerçekleşmeleri ve olası düzenlemelere bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.

📊 Emekli ve memur zammında tablo netleşiyor! TÜİK, aylık enflasyonu %2,58 olarak açıkladı. 📌 Kasım-Aralık verileriyle birlikte tahmini zam oranları: 🔹 SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %10,5 🔹 Memur ve memur emeklileri: %8,5 🔹 En düşük emekli aylığı: 26.000 TL 👀 Şimdi gözler, bu oranlara eklenecek refah payı ve seyyanen artış kararında! — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) November 3, 2026

MEMUR ZAMMI ENFLASYON KARŞISINDA ERİYOR

Erdursun, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme zamlarını da değerlendirdi.

2026 ve 2027 yıllarında uygulanması planlanan toplu sözleşme zam oranlarına dikkat çeken Erdursun, enflasyonun beklendiği ölçüde gerilememesinin memurların alım gücünü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Erdursun paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Memurun toplu sözleşme zammı enflasyon karşısında eriyor!

2026 Ocak: %11 | Temmuz: %7

2027 Ocak: %5 | Temmuz: %4

Bu oranlar enflasyonun düşeceği beklentisiyle belirlendi. Ancak enflasyon beklendiği gibi düşmedi! Enflasyonun gerisinde kalan zam oranlarıyla toplu sözleşmenin ne anlamı var? Memur ve memur emeklilerinin alım gücünü koruyan, gerçek kazanımlar sağlayan gerçek bir toplu sözleşme şart!"

OCAK 2027 MAAŞ ZAMLARINDA GÖZLER YIL SONU ENFLASYONUNDA

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenirken memur ve memur emeklilerinin zam hesaplamasında toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı dikkate alınıyor.

Kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri, ocak ayında uygulanacak maaş artışlarının kesinleşmesinde belirleyici olacak.

Milyonlarca emekli ve memur, yılın son iki aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeni maaşlarını öğrenmeyi bekliyor.