Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan 2026-2027 Dönemi Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 3 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tarifeye göre avukatlar, belirlenen asgari sınırların altında vekalet ücreti kararlaştıramayacak.

Ücret hesaplamalarında ise hukuki yardımın tamamlandığı ya da davanın karara bağlandığı tarihte geçerli olan tarife hükümleri dikkate alınacak.

HUKUKİ DANIŞMANLIK VE EVRAK DÜZENLEME TABAN FİYATLARI

Yeni dönemde büroda verilen ilk bir saate kadar olan sözlü danışmanlık hizmetinin asgari tutarı 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Görüşmenin devam etmesi durumunda takip eden her saat için 2 bin 400 TL talep edilecek.

Büroda Sözlü Danışma (İlk 1 saat): 5.500 TL (Sonraki her saat için 2.400 TL)

Yazılı Danışma (İlk 1 saat): 9.000 TL

Dilekçe, İhbarname, İhtarname ve Protesto Tanzimi: 7.500 TL

Kira Sözleşmesi Hazırlama: 10.000 TL

YARGI MERCİLERİNE GÖRE ASGARİ DAVA VE TAKİP ÜCRETLERİ

Mahkemelerde yürütülecek hukuki süreçler için geçerli olacak taban ücretler şu şekilde sıralandı:

Dava / İşlem Türü Asgari Ücret (TL) Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 86.000 TL Asliye Mahkemeleri (Hukuk ve Ceza) 62.000 TL Sulh Hukuk Mahkemeleri 40.000 TL İdare ve Vergi Mahkemeleri (Duruşmasız) 40.000 TL Tüketici Mahkemeleri 30.000 TL Tahliyeye İlişkin İcra Takipleri 26.000 TL İcra Dairelerinde Takip 12.500 TL

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER İÇİN SÖZLEŞMELİ AVUKATLIK ÜCRETLERİ

Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca bünyesinde avukat bulundurma mecburiyeti olan tüzel kişiliklerin ödeyeceği aylık asgari tutarlar da belirlendi:

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukatlık Ücreti: 58.000 TL

Yapı Kooperatiflerinde Sözleşmeli Avukatlık Ücreti: 35.000 TL

Yeni tarife hükümleri, 3 Kasım 2026 itibarıyla başlatılacak tüm hukuki süreçler ve yenilenecek sözleşmeler için bağlayıcı üst/alt sınır niteliği taşıyor.