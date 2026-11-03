Endekste yaşanan yükselişle birlikte yatırımcılar hisse senetlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ederken TSİ 13.09 itibarıyla en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Günün ilk bölümünde Birikim Varlık Yönetim (BRKVY), yüzde 10 değer kazanarak 25,74 TL seviyesine yükseldi ve listenin ilk sırasında yer aldı. ENPARA Bank (ENPRA) yüzde 10 yükselişle 45,10 TL'ye, QNB Bank (QNBTR) ise yüzde 9,99 artışla 153 TL'ye ulaştı.

Yükselen hisseler listesinde BRMEN yüzde 9,98, VESBE yüzde 9,97, ESCAR yüzde 9,96, GZNMI ve KONTR yüzde 9,95, VESTL yüzde 9,95 ve BRLSM yüzde 9,94 değer kazandı.

Hisse Son fiyat Değişim BRKVY 25,74 TL %10,00 ENPRA 45,10 TL %10,00 QNBTR 153,00 TL %9,99 BRMEN 4,52 TL %9,98 VESBE 3,20 TL %9,97 ESCAR 7,51 TL %9,96 GZNMI 16,13 TL %9,95 KONTR 2,21 TL %9,95 VESTL 12,27 TL %9,95 BRLSM 7,96 TL %9,94

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün en çok değer kaybeden hissesi yüzde 10 düşüşle 91,80 TL'ye gerileyen Ufuk Yatırım (UFUK) oldu. RAL Yatırım Holding (RALYH) yüzde 10 kayıpla 8,46 TL'ye, Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) ise yüzde 10 düşüşle 6,48 TL'ye geriledi.

Temapol Polimer (TMPOL) yüzde 9,97 düşüşle 49,02 TL'den işlem görürken, Ozata Denizcilik (OZATD) 140 TL'ye geriledi. Hedef Holding (HEDEF) yüzde 9,96, Akfen İnşaat (AKFIS) yüzde 9,95, Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL) yüzde 9,95, Gündoğdu Gıda (GUNDG) yüzde 9,95 ve Lydia Yeşil Enerji (LYDYE) yüzde 9,95 değer kaybetti.

Hisse Son fiyat Değişim UFUK 91,80 TL %-10,00 RALYH 8,46 TL %-10,00 IEYHO 6,48 TL %-10,00 TMPOL 49,02 TL %-9,97 OZATD 140,00 TL %-9,97 HEDEF 6,96 TL %-9,96 AKFIS 11,76 TL %-9,95 TRHOL 155,60 TL %-9,95 GUNDG 57,90 TL %-9,95 LYDYE 1.665,00 TL %-9,95

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