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Borsa İstanbul'da işlem gören 2 şirket, temettü gündemi ile toplantı gerçekleştirecek. Kâr payı dağıtımına ilişkin teklifleri, genel kurulda ortakların onayına sunulacak.

Toplantılarda yatırımcıların yakından takip ettiği 2026 yılı temettü kararları da gündeme gelecek.

4 Kasım Çarşamba günü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirketler ve toplantı türleri belli oldu.

Şirket Hisse kodu Genel kurul türü
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. BETAE Olağan
Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. TUCLK Olağan

GÖZLER TEMETTÜ KARARLARINDA

Genel kurul toplantılarında şirketlerin 2026 yılı kâr dağıtım politikaları ve temettü teklifleri yatırımcıların gündeminde olacak. Yönetim kurullarının hazırladığı temettü önerileri, genel kurulda ortakların değerlendirmesine ve onayına sunulacak.

Toplantılarda alınacak kararlar, şirketlerin kâr payı dağıtıp dağıtmayacağı ve yatırımcılarına yönelik temettü politikaları açısından önem taşıyor.

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