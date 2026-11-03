Saat 12:40 itibarıyla kaydedilen aracı kurum verilerine göre kurumun toplam net hacmi eksi 1 milyar 578 milyon TL (-1.578.979.873 TL) seviyesinde gerçekleşti.

BofA'nın portföy hareketlerinde bankacılık hisselerindeki yoğun çıkışlar öne çıkarken; perakende, havacılık ve sanayi hisselerine yönelik seçici alımlar dikkat çekti.

SATIŞ TARAFINDA BANKACILIK VE HOLDİNG BASKISI

Günün ilk yarısında kurumun en çok net satış yaptığı hisselerin başında bankacılık sektörü yer aldı. AKBNK ve YKBNK payları, BofA'nın toplam satış hacminin yüzde 40'ından fazlasını oluşturdu.

Özellikle özel bankalarda yoğunlaşan satışlar, kurumun gün ortasına kadarki yaklaşık 2,36 milyar liralık brüt satış dalgasının ana omurgasını oluşturdu.

ALIM TARAFINDA BIMAS VE TUPRS ÖNE ÇIKTI

Satış baskısına karşılık Bank of America, döngüsel olmayan ve defansif niteliği yüksek şirketlerde net alıcı konumundaydı. Kurumun en fazla alım gerçekleştirdiği hisseler şu şekilde sıralandı:

Kurumun alım tarafında liderliği 103,5 milyon TL ile BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) göğüslerken, onu rafineri devi Tüpraş (TUPRS) ve Türk Hava Yolları (THYAO) takip etti.

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