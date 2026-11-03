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Borsa İstanbul'da Garanti BBVA Yatırım üzerinden en fazla net alım ve satım yapılan hisseler belli oldu.

Günlük verilerde toplam net hacim 459 milyon 993 bin 434 TL olarak gerçekleşti. Alım tarafında BTCIM, satış tarafında ise EYIMKV ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

3 Kasım işlem gününde TSİ 12.13 itibarıyla Garanti BBVA Yatırım müşterilerinin en fazla net alım yaptığı hisse BTCIM oldu. Hissede 4 milyon 492 bin 825 lot net alım gerçekleşti. BTCIM'i INFO ve YKBNK takip etti.

En çok net alım yapılan ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet
BTCIM 4.492.825 7,00 1,491
INFO 3.832.230 5,97 0,538
YKBNK 3.151.699 4,91 34,468
EDBKFV 2.495.000 3,89 0,300
AKBNK 2.071.232 3,23 61,701

Garanti Yatırım alım satım listesi: BTCIM ilk tercihi oldu, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

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EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Satış tarafında ise EYIMKV ilk sırada yer aldı. Hissede 3 milyon 739 bin 700 lot net satış gerçekleşti. ICIOUV ve ADESE, en fazla satış yapılan diğer hisseler oldu.

En çok net satış yapılan ilk 5 hisse şu şekilde:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet
EYIMKV -3.739.700 7,57 0,029
ICIOUV -3.435.500 6,95 0,010
ADESE -3.306.468 6,69 0,436
SASA -3.209.566 6,50 1,475
ASRQCV -2.459.358 4,98 0,181

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