Günlük verilerde toplam net hacim 459 milyon 993 bin 434 TL olarak gerçekleşti. Alım tarafında BTCIM, satış tarafında ise EYIMKV ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

3 Kasım işlem gününde TSİ 12.13 itibarıyla Garanti BBVA Yatırım müşterilerinin en fazla net alım yaptığı hisse BTCIM oldu. Hissede 4 milyon 492 bin 825 lot net alım gerçekleşti. BTCIM'i INFO ve YKBNK takip etti.

En çok net alım yapılan ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet BTCIM 4.492.825 7,00 1,491 INFO 3.832.230 5,97 0,538 YKBNK 3.151.699 4,91 34,468 EDBKFV 2.495.000 3,89 0,300 AKBNK 2.071.232 3,23 61,701

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Satış tarafında ise EYIMKV ilk sırada yer aldı. Hissede 3 milyon 739 bin 700 lot net satış gerçekleşti. ICIOUV ve ADESE, en fazla satış yapılan diğer hisseler oldu.

En çok net satış yapılan ilk 5 hisse şu şekilde:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet EYIMKV -3.739.700 7,57 0,029 ICIOUV -3.435.500 6,95 0,010 ADESE -3.306.468 6,69 0,436 SASA -3.209.566 6,50 1,475 ASRQCV -2.459.358 4,98 0,181

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.